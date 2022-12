Nie musisz płacić więcej za prąd – sprawdź, jak to zrobić

Najtańszym rozwiązaniem jest zakup farelki, która zużywa najmniej prądu. Jednak przed wyborem urządzenia grzewczego warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, na nasze potrzeby oraz na parametry urządzenia.

Podejmij świadomy wybór

Przyjemnie jest spędzać zimowe wieczory przy kominku, ogrzewać dłonie i stopy po powrocie do domu, ale nie każdy go ma. Aby dogrzać mieszkanie lub konkretne pomieszczenie można skorzystać z przenośnego grzejnika gazowego, jednak część osób ze względów bezpieczeństwa nie chce go używać. Alternatywą są urządzenia grzewcze pobierające energię elektryczną. Na rynku są dostępne różne rozwiązania, które pozwolą nam uzyskać optymalną temperaturę w mieszkaniu. Wyboru konkretnego urządzenia najlepiej dokonać w oparciu o nasze potrzeby. Pod uwagę powinniśmy wziąć: wielkość powierzchni, którą chcemy dogrzać, oczekiwaną temperaturę i czas, przez jaki planujemy korzystać z urządzenia grzewczego.

Limity zamrożonych cen

Warto też wiedzieć, ile energii elektrycznej pobierają urządzenia dogrzewające, zwłaszcza w kontekście limitów zamrożenia cen energii w ramach Tarczy antyinflacyjnej. Przypominamy, że rozliczenie po tegorocznych cenach będzie obowiązywało od stycznia 2023 r. Ustanowione zostały następujące limity rocznego zużycia: do 2000 kWh dla gospodarstwa domowego, do 2600 kWh dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami i do 3000 kWh dla rolników i gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny, w tym dla seniorów, którzy mają kartę i odchowali minimum troje dzieci.

Energochłonność urządzeń dogrzewających

Jest to ilość energii, jaką zużywa się do wyprodukowania jakiegoś dobra lub – w przypadku urządzeń grzewczych – usługi. Energochłonność jest miarą tego, w jakim stopniu dane urządzenie jest energooszczędne. Możemy to sprawdzić w przygotowanym przez Krajową Agencję Poszanowania Energii na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, zestawieniu. W poniższej tabeli znajdziemy najpopularniejsze urządzenia dogrzewające wraz z parametrami technicznymi, a co najważniejsze – ich energochłonnością.

Dodatkowe ogrzewanie a limity cen energii

– Jak wynika z analizy przygotowanej na zlecenie PKEE, miesięczny koszt energii elektrycznej pobieranej przez urządzenia dogrzewające może wahać się od ok. 35 zł do ok. 289 zł. Mając na uwadze długość okresu grzewczego, trwającego w Polsce nawet do 6 miesięcy, koszt dodatkowego ogrzewania może stanowić znaczną pozycję naszego rachunku za prąd. Dlatego tak istotny jest dobór urządzenia, z którego chcemy korzystać – w zależności od powierzchni mieszkania lub pomieszczenia oraz oczekiwanej temperatury. Niedopasowanie sprzętu, a w efekcie zwiększone zużycie energii, może doprowadzić np. do przekroczenia limitu zamrożenia cen energii zapewniającego rozliczenie po tegorocznych cenach. Oczywiście warto zweryfikować również wysokość zużycia energii przez pozostałe urządzenia, z których często korzystamy w okresie zimowym – informacje dotyczące zużycia dostępne są na stronie www.liczysieenergia.pl – mówi Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

