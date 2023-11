i Autor: Shutterstock

włamania

Nie zostawiaj domu bez opieki

Zbliża się okres zimowych wyjazdów. Czy to do rodzinnej miejscowości, czy w świąteczne odwiedziny u bliskich, czy też aby spędzić sylwestra w górach lub za granicą. Z kolei pierwsze miesiące nowego roku to okres zimowych urlopów i szkolnych ferii, które znów chętnie spędzimy poza domem. Nasz czas świętowania i odpoczynku, to niestety także czas intensywnej działalności złodziei. Bo kto przez śpiew kolęd lub huk fajerwerków usłyszy hałasy w mieszkaniu sąsiada? Nie zostawiajmy więc mieszkania ani domu bez opieki. Poza atestowanymi drzwiami czy zamkami kupmy także dobre ubezpieczenie domu lub mieszkania w PZU.

Polisa nie uchroni nas przed ewentualnym włamaniem, zalaniem ani innym przykrym zdarzeniem. Bez niej będzie jednak trudniej odtworzyć utracony majątek, spalone mieszkanie czy zdewastowany dom. Dom dobrze chroniony Ubezpieczenie PZU Dom obejmuje wyposażenie twojego domu czy mieszkania oraz tzw. mury, czyli m.in. ściany, dach, schody, rynny, balustrady, parapety, panele fotowoltaiczne, podłogi, instalacje, meble w zabudowie, sprzęt AGD w zabudowie, glazurę czy armaturę. Wykupując ubezpieczenie warto zwrócić uwagę, czy w polisie są uwzględnione wszystkie te elementy i jakie odszkodowanie możemy dostać w przypadku potencjalnych zniszczeń – czy wystarczy na remont lub odkupienie rzeczy. Ponadto ubezpieczenie PZU Dom obejmuje: kradzież – gdy ktoś niepowołany włamie się do naszego domu i ukradnie nam cenne sprzęty np. komputer, telewizor, sprzęt sportowy, dziecięce zabawki, zegarek czy biżuterię,

ochronę na wypadek pożaru, zalania, uderzenia pioruna lub innego zdarzenia losowego. Na liście takich zdarzeń wymienionych jest 18. Są wśród nich m.in. dewastacja czy przepięcie elektryczne. To ostatnie jest dość częstym zjawiskiem. Polega na krótkotrwałym wzroście napięcia w sieci. Może być spowodowane np. awarią czy uderzeniem pioruna i zniszczyć podłączone do prądu urządzenia np. komputer, telewizor czy lodówkę,

rabunek – gdy np. na ulicy złodziej wyrwie nam torebkę lub telefon. W cenie ubezpieczenia są także podstawowe usługi assistance – Pomoc w Domu Komfort. W nagłej sytuacji można skorzystać z pomocy fachowca – hydraulika, szklarza, ślusarza, elektryka. A w rozszerzonej wersji ubezpieczenia assistance Super Plus – naprawimy nawet sprzęt RTV/AGD/PC czy uzyskamy zdalną pomoc informatyka gdy np. komputer zostanie zawirusowany. Za ubezpieczenie nie trzeba płacić od razu całej sumy. Można podzielić ją na 12 miesięcy i płacić jak abonament. Wartość wartości nie równa Jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym, możemy wykupić polisę, w której zawarta zostanie nowa lub rzeczywista wartość rzeczy. Jeśli zdecydujemy się na „nową wartość”, odszkodowanie pozwoli nam odtworzyć skradzione czy zniszczone mienie np. gdy utracimy laptop, za otrzymane odszkodowanie będziemy mogli kupić nowy sprzęt podobnej klasy. Jeśli jednak opłacimy ubezpieczenie obejmujące rzeczywistą wartość przedmiotu, to otrzymamy odszkodowanie równej wartości przedmiotu np. laptopa, ale pomniejszonej o stopień jego zużycia. W razie szkody, przygotuj listę utraconego mienia Podaj w niej nazwę i liczbę skradzionych lub zniszczonych przedmiotów, szacunkową wartość Bezpieczni w podróży Wyjeżdżając zimą dobrze jest mieć ubezpieczenie chroniące na wypadek choroby, nieszczęśliwego wypadku w podróży albo podczas urlopu. Takim ubezpieczeniem jest PZU Wojażer. Z ubezpieczenia zostaną pokryte koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, transport medyczny z miejsca wypadku i do domu. Polisa podróżna PZU Wojażer może objąć też pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego poza granicami Polski w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólu, do łącznej kwoty 1000 zł. Z ubezpieczeniem PZU Wojażer kobiety mają też zapewnioną pomoc medyczną związaną z ciążą i porodem do limitu 6000 zł do zakończenia 32. tygodnia ciąży. Polisa PZU może pomóc również w przypadku zniszczenia podczas wypadku protezy, okularów korekcyjnych czy innych środków pomocniczych. Z Wojażerem możemy też liczyć na wsparcie infolinii medycznej, za której pośrednictwem możemy porozmawiać z lekarzem Centrum Pomocy, który udzieli nam informacji w zakresie opieki zdrowotnej w Polsce. PZU Wojażer obejmuje również poszukiwanie i ratownictwo z powodu warunków pogodowych lub awarii sprzętu. PARTNEREM MATERIAŁU JEST PZU