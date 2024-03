Nie zwlekajcie! Już czas sprawdzić swoją płodność

1. Kiedy do takiej kliniki jak InviMed?

Gdy po 12. miesiącach regularnego (min. 2 – 3 razy w tygodniu) współżycia bez zabezpieczeń kobieta nie zachodzi w ciążę to znak, że trzeba poszukać przyczyny. Co ważne, wraz z wiekiem kobiety ten okres ulega skróceniu dlatego u kobiet powyżej 35 r.ż. reagować należy już po 6 miesiącach bezskutecznych prób.

Szacuje się, że problem z płodnością dotyczy co 5 pary w Polsce. W przypadku kobiet do najczęstszych przyczyn niepłodności należą: endometrioza, zaburzenia owulacji, zaburzenia hormonalne, zespół policystycznych jajników, niska rezerwa jajnikowa czy niedrożność jajowodów. U mężczyzn główną przyczyną niepłodności są nieprawidłowe parametry nasienia. Czynnik męski jest przyczyną niepłodności u ponad 40% par, a u kolejnych ok. 20% występuje jednocześnie z czynnikiem żeńskim. Oznacza to, że problemy z jakością nasienia dotyczą więcej niż 60% pacjentów – mówi dr n. med. Łukasz Sroka, specjalista ginekolog-położnik Dyrektor Medyczny InviMed.

2. Co najbardziej wpływa na naszą płodność?

Wiek jest jednym z głównych czynników wpływających na płodność. Wraz z upływem lat kobieta sukcesywnie traci komórki jajowe, a u mężczyzn spada poziom jakości nasienia. Dlatego parom bezskutecznie starającym się o dziecko zaleca się w pierwszej kolejności wykonanie badań: AMH (ocena tzw. rezerwy jajnikowej) u kobiet, a u mężczyzn badanie nasienia.

Dla 25-letniej kobiety szansa na zajście w ciążę wynosi około 25% podczas gdy w przypadku 40-letniej kobiety ta szansa maleje do ok. 5%.– wyjaśnia dr Łukasz Sroka. U mężczyzn natomiast zwraca się uwagę na badania jakości głównych parametrów nasienia, m.in. ilość, ruchliwość oraz budowa plemników. W określonych sytuacjach wykonujemy też bardziej specjalistyczne badania nasienia oceniające np. strukturę materiału genetycznego plemników lub tzw. stres oksydacyjny – dodaje ekspert.

Kolejny czynnik to ocena poziomu hormonów mających wpływ na płodność, takich jak hormony regulujące cykl, prolaktyna, testosteron czy hormony tarczycy. Prawidłowy poziom hormonów reguluje całościowo gospodarkę hormonalną organizmu i tym samym u kobiet wspiera działanie jajników oraz utrzymuje prawidłowy cykl owulacyjny i menstruacyjny, natomiast u mężczyzn wpływa na utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości plemników oraz ich liczby – wyjaśnia Dyrektor Medyczny InviMed. Do badań rezerwy jajnikowej, badania oraz poziomu hormonów, warto również dodać badania ogólne takie jak: morfologia, mocz, glukoza, cholesterol. Rozszerzona diagnostyka w zakresie badań podstawowych pozwoli lekarzowi na dokładniejsze poznanie stanu zdrowia i wykluczenie ewentualnych chorób czy schorzeń utrudniających zajście w ciążę.

I ostatni – lecz równie ważny czynniki wspierający płodność to styl życia. Otyłość i nadwaga, nieodpowiednia dieta, stres, siedzący tryb życia, używki – wszystkie czynniki związane z niezdrowym stylem życia mają ogromny wpływ na płodność żeńską i męską. Przede wszystkim u kobiet prowadzą do zaburzeń procesu owulacji, rozregulowania cykli menstruacyjnych czy zaburzeń hormonalnych. U mężczyzn natomiast wpływają głównie na spadek jakości nasienia, tym samym zmniejszając szanse na skuteczne zapłodnienie – mówi dr Łukasz Sroka.

3. Nie warto zwlekać z wizytą w specjalistycznej placówce.

Konsultacje ze specjalistami pozwolą przygotować „drabinkę” diagnostyczną. Zaczynamy od sprawdzenia podstawowych parametrów, i pamiętajmy, że nie zawsze potrzebne będą zaawansowane techniki wspomaganego rozrodu.

Warto wspomnieć, że leczenie niepłodności w Polsce reguluje ustawa i to ona określa, kogo możemy zakwalifikować do leczenia. Kwalifikacja do procedury zapłodnienia pozaustrojowego jest możliwa w przypadku pary, u której wykorzystano wszystkie dostępne możliwości terapeutyczne i u której leczenie trwa rok, chyba że zaistnieją wskazania medyczne pozwalające skrócić ten okres, np. niedrożność jajowodów lub bardzo słabe parametry nasienia - podkreśla dr Łukasz Sroka.

Chcecie dowiedzieć się jak zwiększyć swoją płodność, jakie badania wykonać oraz zbadać swój stan zdrowia w zakresie płodności?

Kobieta:

wiek rezerwa jajnikowa poziom hormonów styl życia ogólny stan zdrowia

Mężczyzna:

wiek jakość nasienia poziom hormonów styl życia ogólny stan zdrowia

