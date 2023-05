Niebezpieczne „mruganie” na drogach: ostrzeżenie dla piratów drogowych czy niewinny gest? Za to grozi mandat!

Aktywność fizyczna to ważny czynnik w profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2

Zjawisko „mrugania” światłami to od lat znany i powszechnie stosowany zwyczaj. Kierowcy używają go do wzajemnego ostrzegania, dziękowania, przepraszania, a nawet informowania o sytuacjach na drodze. Te różne motywy mają swoje różne konsekwencje.

Wielu kierowców stosuje światła drogowe w celu ostrzeżenia przed patrolami policyjnymi. To może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak ucieczki przed kontrolą ze względu na nietrzeźwość czy brak uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Policja próbuje walczyć z tym zjawiskiem, organizując rozmaite akcje, w tym także coraz częściej stosuje drony.

Wielu kierujących przeżywa duże zaskoczenie, kiedy jadą poprawnie, ale i tak są zatrzymywani przez patrol. Powodem takiej kontroli są właśnie nieodpowiednio używane światła. W takich sytuacjach żadne tłumaczenia, takie jak tik nerwowy czy pomyłka z manetką od wycieraczek, nie mają znaczenia. Wykroczenia są nagrywane, a na filmach można wyraźnie zobaczyć całą sytuację.

Punkty karne i mandaty

Mundurowi traktują takie zachowanie jako wykroczenie zgodnie z art. 97 kodeksu wykroczeń oraz art. 51 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym. Za złamanie przepisów dotyczących używania świateł grozi mandat w wysokości 200 złotych oraz 4 punkty karne. Niezależnie od rodzaju świateł, takie naruszenie jest uznawane za wykroczenie. Kierunkowskazy, które używane są do dziękowania lub przepraszania, także są niezgodne z przepisami*.

Funkcjonariusze zalecają, aby zamiast łamać prawo, korzystać z innych gestów, na przykład gestów dłoni.

Policja jednoznacznie podkreśla, że jedyną dopuszczalną sytuacją, w której można użyć świateł w taki sposób w obszarze zabudowanym, jest ostrzeganie kierowców jadących z naprzeciwka przed potencjalnym niebezpieczeństwem na drodze. Przykładowo, można to zrobić w przypadku nagłego pojawienia się na jezdni przeszkody, takiej jak zwierzę lub zniszczenie nawierzchni. W takiej sytuacji używanie świateł jako sygnału ostrzegawczego może pomóc innym kierowcom w szybkim reagowaniu i uniknięciu kolizji albo wypadku.

