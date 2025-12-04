Niech żyje nam górniczy stan!

KGHM Polska Miedź przywiązuje ogromną wagę do tradycji. Dlatego Barbórka i jej obchody są związane nie tylko z zabawą, wręczaniem odznaczeń czy barbórkowej pensji, to przede wszystkim hołd dla ciężkiej pracy górników i szacunek dla dziedzictwa górniczego regionu oraz potęgi przemysłowej Dolnego Śląska.

Tegoroczne obchody centralne zaplanowano na 28 listopada, kiedy to mieszkańcy Zagłębia Miedziowego oraz goście mogli uczestniczyć w symbolicznych ceremoniach, takich jak pochód Lisa Majora oraz ceremonia skoku przez skórę w centrum Głogowa. Tego dnia odbyła się również Akademia Górnicza, podczas której zasłużeni pracownicy otrzymali nagrody i wyróżnienia oraz odznaczenia państwowe i resortowe oraz szpady górnicze i kordziki. Militaria to symbole honoru, wolności i godności górnika. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Zakładów Górniczych Polkowice– Sieroszowice, która w tym roku obchodzi jubileusz 55-lecia działalności.

Dzień zakończyły tradycyjne biesiady – Karczma Piwna i Comber Babski.

Obchody Barbórki

4 grudnia:

6.00 – Pobudki górnicze: Lubin, Polkowice, Głogów,

8.30 – Nabożeństwo świętej boskiej liturgii w intencji górników i ich rodzin – parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie, ul. 1 Maja 13B,

9.00 – Uroczysta msza św. w intencji górników oraz ich rodzin – Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie, plac św. Maksymiliana Kolbego 1,

13.00 – Uroczystość przy pomniku Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

KGHM Polska Miedź S.A. serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Zagłębia Miedziowego do wspólnego świętowania i celebrowania górniczych tradycji.

