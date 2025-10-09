Nowa funkcja w rządowej aplikacji. Młody, ale już mObywatel

Legitymacja szkolna potrafi się zgubić albo zniszczyć. Co więcej, zdarza się, że zostaje w domu, choć powinna być na wycieczce razem ze swoim właścicielem. Dlatego możliwość dodania cyfrowej wersji legitymacji do mObywatela Juniora znacząco zwiększa komfort dzieci i młodzieży. Dokument w telefonie działa tak, jak jego tradycyjna wersja - pozwala na ulgowe przejazdy komunikacją miejską, umożliwia też zakup tańszych biletów do teatru, muzeum czy innych instytucji kultury.

- Legitymacja szkolna w aplikacji mObywatel jest tak samo ważna, jak dokument plastikowy czy papierowy – zapewnia minister Standerski.

Dorośli także mogą dodać legitymację dziecka do mObywatela.

- Szkoły rejestrują swoich uczniów w Systemie Informacji Oświatowej. To zadanie nie jest nowe, szkoły wykonują je co roku. Teraz, dzięki rejestracji w Systemie, pojawia się dodatkowo możliwość wygenerowania cyfrowej legitymacji poprzez zeskanowanie kodu QR ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Jest to usługa powszechna i bezpłatna. Rodzic nie musi dokonywać żadnych dodatkowych formalności – wyjaśnia Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

Krok po kroku do aplikacji

1. Pobierz aplikację mObywatel i zainstaluj ją na smartfonie dziecka.

2 Kliknij w opcję mObywatel Junior, pozwól dziecku wybrać motyw aplikacji i ustalić kod PIN.

3. Zeskanuj kod QR dostępny po zalogowaniu się na konto ucznia na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. To ta sama platforma, na której dostępne są materiały edukacyjne dla dzieci. W razie jakichkolwiek problemów z dostępem do ZPE, kod QR można uzyskać również w sekretariacie szkoły.

4. Poczekaj, aż cyfrowa Legitymacja szkolna zostanie dodana.

5. Jedna legitymacja może zostać dodana do mObywatela lub mObywatela Juniora pięciokrotnie. Oznacza to, że w smartfonie może ją posiadać dziecko, ale też jego rodzice lub opiekunowie.

5. Rodzic może dodać do mObywatela legitymacje szkolne wszystkich swoich dzieci. Po wybraniu dokumentu Legitymacja szkolna pojawi się lista dzieci. Wystarczy wybrać dokument, który chce się wyświetlić.

mObywatel Junior będzie rozwijany

Aplikacja mObywatel Junior będzie rozbudowywana. W planach jest dodanie możliwości wymiany wiadomości między szkołą a rodzicami. Dzięki temu nauczyciele będą mogli przesyłać rodzicom różne informacje, na przykład z prośbą o przyniesienie na zajęcia bloku technicznego czy też o wpłatę 30 zł na zbliżającą się wycieczkę.

„Materiał promocyjny dofinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy”.

