Nowa usługa od PZU – Auto Serwis Polski ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy auta

To warto wiedzieć

PZU wprowadziło nową usługę – Auto Serwis, w ramach której jako pierwszy i jedyny ubezpieczyciel na rynku, będzie pokrywał koszty naprawy auta (bez kosztów części) w serwisie po awarii. Dzięki niej zmniejszysz swój rachunek za naprawę nawet o 2 tys. zł!

Na czym to polega

Auto Serwis to nowa usługa w ubezpieczeniu assistance PZU Pomoc w Drodze Super. Dzięki kompleksowej ofercie klient zyskuje:

pomoc do 2 awarii w roku polisowym,

tańszą naprawę do 2000 zł na każdą awarię – ubezpieczyciel pokrywa koszty diagnozy awarii i koszty robocizny (bez kosztów części).

W ramach usługi klienci otrzymują pomoc w razie awarii kluczowych elementów pojazdu, m.in.: układów: hamulcowego, zawieszenia, kierowniczego, paliwowego, napędowego, instalacji elektrycznej, zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, pasów bezpieczeństwa oraz silnika wraz z układem jego chłodzenia.

Oszczędzasz na naprawie auta

Jeśli masz usługę Auto Serwis, w razie awarii samochodu PZU zorganizuje jego naprawę w warsztacie współpracującym z ubezpieczycielem, a także pokryje koszty diagnozy i robocizny. Łącznie możesz zaoszczędzić na 2 naprawach po awarii nawet 4 tys. zł! Z polisą PZU Pomoc w Drodze Super z usługą Auto Serwis otrzymujesz fachową i kompleksową pomoc m.in. przy holowaniu pojazdu, który został uszkodzony, organizacji samochodu zastępczego i zmniejszasz rachunki za naprawę auta. Takie rozwiązanie oferuje tylko PZU. Auto Serwis działa na terenie całej Polski.

Wsparcie dla kierowców

– Oddajemy do dyspozycji klientów innowacyjną usługę Auto Serwis. Rynkowym standardem jest możliwość pokrycia z autocasco kosztów naprawy uszkodzonego samochodu m.in. w razie wypadku, niezależnie od tego, kto był sprawcą kolizji. Tymczasem PZU jako jedyny ubezpieczyciel na polskim rynku oferuje na masową skalę usługę pokrycia kosztów robocizny po awarii pojazdu. Doskonale wpisuje się ona w strategię Grupy PZU jako kolejny element szeroko pojętego Ekosystemu Kierowcy, związanego z jak najszerszym zaopiekowaniem się klientem w każdym aspekcie użytkowania auta – mówi Tomasz Piekarski, dyrektor Biura Produktów Komunikacyjnych PZU.

PZU rozwija tzw. Ekosystem Kierowcy. To oznacza, że usługa Auto Serwis to kolejny krok w kierunku zapewnienia kierowcom kompleksowej pomocy. W ramach Ekosystemu Kierowcy powstała cyfrowa platforma Pomoc Non Stop, obejmująca aż 11 usług! Dzięki platformie kierujący pojazdami uzyskają natychmiastowe wsparcie na każdym etapie użytkowania samochodu, począwszy od zakupu, a zakończywszy na sprzedaży auta.

Warto mieć assistance w PZU

Dobrze jest mieć wsparcie w razie problemów na drodze. Oferowane przez PZU ubezpieczenie PZU Pomoc w Drodze Super daje nam gwarancję, że jeśli zepsuje się nam auto, będziemy uczestnikami wypadku, zabraknie nam paliwa, rozładuje się akumulator lub zatrzaśniemy kluczyki wewnątrz pojazdu, to niezwłocznie otrzymamy pomoc. W ramach polisy kierowcy mogą otrzymać także m.in. nocleg, zmiennika kierowcy, opiekę nad dziećmi czy konsultację z lekarzem po wypadku. Co jeszcze?

Klienci mogą również skorzystać z usługi weryfikacji stanu technicznego auta, które kupili z drugiej ręki. Twoje ubezpieczone auto zostało uszkodzone w wypadku lub skradzione? Eksperci PZU mogą sprawdzić interesujący cię model auta na rynku wtórnym, przygotują dla ciebie szczegółowy raport po sprawdzeniu stanu technicznego używanego auta. Dzięki temu, decyzja o zakupie pojazdu będzie dużo prostsza! Więcej na temat ubezpieczenia PZU Pomoc w Drodze Super i nowej usługi Auto Serwis znajdziesz na Ubezpieczenie assistance Pomoc w Drodze | PZU.