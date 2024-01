Nowe niższe ceny – IKEA mówi: Płać mniej, miej więcej radości!

Nowe niższe ceny to najważniejsza inwestycja w historii IKEA – marki, której misją od ponad 80 lat jest wspieranie ludzi w tworzeniu lepszego życia na co dzień, niezależnie od zasobności ich portfeli. Dziś także w odpowiedzi na sytuację ekonomiczną w kraju i na świecie oraz konieczność oszczędzania środków w wielu gospodarstwach domowych.

Dla Polaków domowy budżet ważniejszy niż zdrowie własne czy rodziny

Według raportu „IKEA. Życie w domu 2023", jednym z głównych zmartwień Polaków są finanse domowe. Badania globalne firmy, jak i te przeprowadzone przez IPSOS w listopadzie 2023 roku, wskazują Polskę jako jeden z pięciu krajów na świecie, którego mieszkańcy są najbardziej zaniepokojeni inflacją (54 proc.). Prawie 40 proc. badanych w Polsce niepokoi się o domowy budżet, nawet bardziej niż o zdrowie rodziny czy własne.

Więcej radości za mniej

Niższe ceny w IKEA to coś więcej niż oszczędne zakupy. To swoista matematyka serca – połączenie prawdziwych emocji i przekonania, że produkty IKEA mają wpływ na wielu ludzi i ich codzienne życie.

Co dzisiaj kupisz w niższej cenie?

IKEA znacząco obniżyła ceny najchętniej kupowanych produktów. To okazja, by za jeszcze mniej zyskać dobrze zaprojektowane oraz funkcjonalne meble czy ulubione akcesoria. Nie ma potrzeby, by odkładać w czasie swoje marzenia o lepiej pomyślanym domu.

W szerokiej ofercie ponad 5 000 produktów z nowymi niższymi cenami są między innymi uwielbiane przez klientów klasyki, na przykład kuchenne meble systemowe i szafy PAX, oraz regały KALLAX i szafki EKET. W niższych cenach pojawiły się także takie produkty jak rama łóżka tapicerowanego SLATTA, leżanka BRIMNES, rodzina kultowych stolików LACK, seria rozpoznawalnych mebli dla dzieci MAMMUT czy docenione przez gamerów krzesło biurowe MARKUS. Nową niższą cenę mają również popularne dodatki, takie jak aksamitne poszewki na poduszki SANELA, czy seria lamp NYMÅNE oraz ulubieniec, nie tylko dzieci - pluszowy rekin BLAHAJ, a także pudełka DRÖNa i kosze BRANÄS pasujące do regałów KALLAX oraz tysiące innych akcesoriów.

Rozszerzając asortyment w niższych cenach, IKEA wprowadziła również nowe produkty w przedziale cenowym do 20 zł, będące odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie tanich i przydatnych produktów na co dzień. Przykład to wyciskacz do czosnku KONCIS tańszy o 5 zł. Obniżki cen objęły również artykuły powszechnie kupowane, takie jak świece, serwetki czy akcesoria kuchenne.

Smakowita oferta w Restauracji IKEA

Asortyment przystępny cenowo dotyczy również oferty w Restauracji IKEA. Szarlotkę z kawą dla Klubowiczów IKEA Family można nabyć za 7 zł. W czasie ferii aż do 2 marca, rodzina 2+2 może zjeść obiad za jedyne 38 zł.

Więcej informacji o szerokiej ofercie produktów w nowych niższych cenach na IKEA.pl.