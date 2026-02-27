Nowe oczekiwania pacjentów wobec systemu ochrony zdrowia w Polsce

Zaspokajanie podstawowych potrzeb związanych ze zdrowiem

Każdy człowiek ma prawo do korzystania ze świadczeń związanych z ochroną zdrowia, jednak nie każdy czuje, że są one faktycznie spełniane. Wielu ludzi chciałoby, aby dostęp do lekarzy był łatwiejszy, a to oznacza, chociażby krótszy czas oczekiwania na wizytę. Czekanie nawet przez kilka lub kilkanaście miesięcy na wizytę, jak również długi czas spędzony w samej kolejce, już przed gabinetem lekarskim sprawia, że coraz częściej pacjenci korzystają z cyfrowych rozwiązań proponowanych w służbie zdrowia.

Zaliczyć do nich należy, chociażby możliwość rozmowy z lekarzem, przedstawienie objawów czy omówienie wyników badań poprzez konsultację online. Wówczas zapisanie się na wizytę trwa krótko, a rozmowa z lekarzem odbywa się w umówionym czasie, który pacjent sam wybiera. Co więcej, jeśli zajdzie taka potrzeba, podczas rozmowy zostanie wystawiona erecepta, która jest tak samo ważna, jak ta, wystawiona podczas wizyty stacjonarnej.

Jakość i podejście do pacjenta

Poza skróceniem oczekiwania na wizytę wielu pacjentów chciałoby również poprawy jakości proponowanych usług, jak również odpowiedniego traktowania ze strony personelu medycznego. Jeśli pacjent regularnie korzysta z pomocy lekarskiej, chociażby ze względu na przewlekłą chorobę, to chce, aby leczenie było profesjonalne i sprawne.

To też oznacza między innymi dostęp do dokumentacji medycznej i właściwą współpracę pomiędzy różnymi specjalistami, których działania powinny się uzupełniać, aby przyniosły oczekiwany efekt. Oczywiście personel medyczny składa się z ludzi, którzy mają swoje obowiązki i problemy, jednak pacjenci oczekują z ich strony uprzejmości i indywidualnego traktowania.

Nowoczesne rozwiązania to nie wszystko

Szukając pomocy u lekarza, pacjent oczekuje postawienia prawidłowej diagnozy i właściwego leczenia. Z tym też wiąże się oczekiwanie pacjentów odnośnie nowoczesnego sprzętu, z którego powinny korzystać ośrodki zdrowia, a które pozwolą na rzetelne badanie i postawienie prawidłowej diagnozy.

Całość działań w służbie zdrowia może poprawić cyfryzacja, a więc chociażby możliwość umówienia się na wizytę poprzez formularz online. Pacjenci również mogą się przyczynić do poprawy świadczonych usług zdrowotnych. Gdy mają umówioną wizytę, ale z jakiegoś powodu nie mogą na niej się pojawić, powinni pamiętać, aby możliwie jak najszybciej ją odwołać, dzięki czemu na to miejsce będzie mógł być przyjęty inny pacjent. Takie działanie przyczyni się do zmniejszenia kolejki i czasu oczekiwania na wizytę.