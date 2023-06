NUTRI-SCORE – POMOC PRZY SKLEPOWEJ PÓŁCE

Wyniki Lotto z 27.06.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Nutri-Score ma silne podstawy naukowe. Został opracowany przez francuskich naukowców z zespołu ds. Badań nad Epidemiologią Żywienia, a wyliczenie skali Nutri-Score opiera się na metodzie oceny wartości odżywczej produktów, opracowanej przez zespół badawczy z Oxford University i zatwierdzonej przez brytyjską agencję ds. Standardów żywności. Jednocześnie Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) - organ Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), podkreśliła atuty Nutri-Score w stosunku do innych systemów znakowania żywności.

Czym jest Nutri-Score i na jakich produktach go znajdziemy?

Nutri-Score to uproszczony, intuicyjny system znakowania żywności umieszczony na przodzie opakowania w postaci kodu kolorystycznego oraz liter od A do E. Na opakowaniu wyróżniona jest zawsze tylko jedna litera, odpowiadająca poziomowi wartości żywieniowej. Nutri-Score nie wyklucza z diety żadnych produktów, wskazuje jedynie, które mają większą wartość żywieniową, a które lepiej spożywać w mniejszych ilościach lub rzadziej.

Nutri-Score jest stosowany przez producentów żywności w Polsce dobrowolnie i może pojawić się na produktach, które posiadają na opakowaniu informację żywieniową. Nie można go umieszczać na żywności specjalnego przeznaczenia - dla niemowląt i małych dzieci, osób chorych - oraz na produktach, które nie mają na opakowaniu informacji o zawartości składników odżywczych.

i Autor: Materiały prasowe

Jak jest obliczany Nutri-Score?

Nutri-Score jest obliczany na podstawie informacji o zawartości składników w 100 g lub 100 ml produktu. Zawsze oceniana jest ta sama ilość produktu, co znacznie ułatwia porównywanie produktów spożywczych tej samej kategorii. Obliczenia opierają się na łącznej ocenie składników korzystnych oraz tych, których ilość należy w diecie ograniczać.

Składniki korzystne, których spożycie należy promować – błonnik, białko, % zawartość owoców, warzyw, nasion roślin strączkowych, wybranych olejów i orzechów.

Składniki, które należy w diecie ograniczać – cukry, tłuszcze nasycone i sód pochodzący z soli.

Zestawiając składniki do promowania w diecie i składniki do ograniczania uzyskuje się wynik, który następnie jest klasyfikowany w kolorowej skali systemu Nutri-Score od A (ciemnozielony) do E (czerwony).

Tym samym Nutri-Score podaje konsumentowi jedną spójną informację w oparciu o najważniejsze cechy wartości żywieniowej i ocenia te składniki łącznie.

Więcej na: www.systemns.pl