Obalamy Mity o Pracowniczych Planach Kapitałowych

MIT 1

PPK TO OBNIŻKA PENSJI

FAKT! Nieprawda! PPK to rodzaj premii, albo nawet podwyżki, bo przecież w każdej chwili możesz z tych pieniędzy skorzystać.

Co prawda ty co miesiąc wpłacasz 2 proc. swojej pensji, ale pracodawca i państwo dorzucają się do twoich oszczędności. Pracodawca dokłada ci co najmniej kwotę równą 1,5 proc. twojej pensji. Państwo zaś na twój rachunek również wpłaca pieniądze – jest to premia powitalna w wysokości 250 zł po trzech miesiącach oraz dopłaty roczne po 240 zł.

Jeśli zarabiasz mniej niż 120 proc. płacy minimalnej, możesz obniżyć swoją składkę do 0,5 proc. wynagrodzenia. Twój pracodawca swojej części składki obniżyć nie może i dalej musi wpłacać kwotę w wysokości co najmniej 1,5 proc. twojej pensji. Wtedy zyskujesz jeszcze więcej.

MIT 2

ZABIORĄ MI TE PIENIĄDZE, JAK ŚRODKI Z OFE.

FAKT! Składka do PPK to nie jest element składki do ZUS, jak w przypadku OFE, a twoje własne środki. Nikt nie zabierze tych pieniędzy, a program działa zupełnie inaczej. To, co zgromadzisz w PPK, to twoje prywatne pieniądze.

Oczywiście, najrozsądniej jest zachować je na okres emerytury. Wypłacasz je wówczas najkorzystniej po osiągnięciu 60. Jednak życie pisze różne scenariusze, dlatego postanowiono, że z pieniędzy zgromadzonych w PPK można skorzystać w każdej chwili i to na dowolny cel. Możesz podjąć je także bez żadnych potrąceń, gdy ty lub ktoś w twojej rodzinie poważnie zachoruje (do 25 proc. oszczędności na jedną jednostkę chorobową), albo by pokryć wkład własny przy kredycie na mieszkanie (100 proc. oszczędności, do 45. roku życia). Wydasz je na to, na co chcesz. Środki w PPK są także w pełni dziedziczone – sam wskazujesz, kto je otrzyma lub jeśli tego nie zrobisz, będą dziedziczone według zasad ogólnych. Dodatkowo dziedziczenie w PPK jest zwolnione z podatku od spadków.

MIT 3

JAK BĘDĘ CHCIAŁ WYPŁACIĆ PIENIĄDZE PRZED CZASEM, TO STRACĘ DUŻĄ KWOTĘ

FAKT! PPK powstało po to, by zachęcić Polaków do oszczędzania na emeryturę. Pieniądze można jednak wypłacić także przed 60., dokonując tzw. zwrotu.

Spójrz na taką symulację: jeśli odkładasz 80 zł miesięcznie przez 10 lat na koncie systematycznego oszczędzania, to wypłacisz z banku ok. 10,8 tys. zł (już po zapłaceniu podatku). W tym samym czasie z PPK możesz wypłacić – jeśli zrezygnujesz z oszczędzania – ok. 20 tys. zł.

20 tys. zł to kwota, która zostaje w twojej kieszeni już po odliczeniu potrąceń za wcześniejszą wypłatę z PPK:

30 proc. środków z wpłat twojego pracodawcy trafi do ZUS,

całość oszczędności z dopłat państwa zostaje zwrócona do Funduszu Pracy,

zapłacisz podatek od zysków kapitałowych.

Nawet pomimo tych potrąceń oszczędzanie w PPK opłaca się niemal dwa razy bardziej niż w banku! Co więcej, dokonując zwrotu, nie trzeba składać rezygnacji – nadal na rachunek PPK będą wpływały wpłaty od pracodawcy i dopłaty roczne od państwa.

MIT 4

NIE OPŁACA SIĘ OSZCZĘDZAĆ, BO I TAK TO, CO ZGROMADZĘ W PPK, ZJEDZĄ PODATKI

FAKT! To także nieprawda. Gdy zdecydujesz się oszczędzać w PPK, możesz wypłacić środki z chwilą ukończenia 60 lat w całości.

Najkorzystniejszy podatkowo wariant wypłaty wygląda tak: pobierasz jednorazową wypłatę, wynoszącą 25 proc. zgromadzonych w PPK środków, a pozostałe 75 proc. oszczędności zostanie ci wypłacone w 120 miesięcznych ratach (jest możliwość zwiększenia liczby rat). Otrzymasz wówczas wszystkie oszczędności bez żadnych pomniejszeń. Wypłata wszystkich zgromadzonych środków w co najmniej 120 ratach, również będzie zwolniona z podatku. Natomiast zmniejszenie liczby rat poniżej 120, także wypłata całej kwoty jednorazowo (czyli w 1 racie) – będzie się wiązać z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Jest to podatek wyłącznie od dodatkowych pieniędzy, jakie wypracował twój fundusz inwestując środki.

MIT 5

PRZEZ AUTOZAPIS ZMUSZĄ MNIE DO UDZIAŁU W PPK

FAKT! Nic podobnego! Autozapis oznacza tylko, że wygasa podpisana przez ciebie deklaracja o rezygnacji uczestnictwa w PPK. Jeśli nadal nie chcesz oszczędzać w programie, musisz ponownie złożyć rezygnację. Jeśli jednak zdecydowałeś się przystąpić do PPK, nie musisz robić nic.

To ułatwienie dla pracownika, który chce otrzymać od swojego pracodawcy dopłatę w wysokości 1,5 proc. pensji w formie wpłaty na rachunek PPK. Z autozapisem mamy do czynienia przy każdej zmianie pracodawcy, a także cyklicznie, co cztery lata, począwszy od 2023 r., czyli także w 2027 r., 2031 r. itd.

Autozapis dotyczy wyłącznie osób w wieku od 18 do 55 lat, od których są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a które wcześniej zrezygnowały z udziału w programie.

MIT 6

OSOBOM STARSZYM I MNIEJ ZARABIAJĄCYCH PPK SIĘ NIE OPŁACA

FAKT! Najbardziej opłacalne jest oszczędzanie w PPK właśnie dla osób zarabiających najmniej. Osoby mające pensje niższe niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wpłacać do PPK nie 2 proc. pensji, a tylko 0,5 proc.

Ale ani pracodawca, ani państwo nie mogą zmniejszyć swoich dopłat. Osoby starsze zaś, które mają 5 czy 10 lat do emerytury mogą wykorzystać oszczędzanie w PPK jako okazję do zgromadzenia dodatkowego kapitału. Już po 60. roku życia będzie im bowiem przysługiwała cała zgromadzona kwota. Nie ma przymusu wypłaty pieniędzy z PPK w momencie przejścia na emeryturę. Można je zostawić na rachunku w PPK na potem. Jeśli ktoś na emeryturze pracuje, może także dalej gromadzić środki.

