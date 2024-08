Obalamy mity o ubezpieczeniach

1.Polisę na wyjazd muszę kupić kilka dni przed wyjazdem.

MIT Ubezpieczenie turystyczne u wybranych ubezpieczycieli kupisz nawet na lotnisku tuż przed odlotem. Jeśli zapomnisz zrobić to wcześniej, zawsze możesz ubezpieczyć się online czekając na samolot. Ochrona w ubezpieczeniu zazwyczaj działa wtedy od kolejnego dnia.

2.Mogę mieć tylko jedno ubezpieczenie na życie.

MIT Możesz mieć wiele ubezpieczeń na życie nawet w tym samym towarzystwie.

3.Polisa na życie chroni tylko na wypadek śmierci.

MIT Nieprawda! Możesz wybrać ubezpieczenie, które pozwala na skorzystanie ze wsparcia, kiedy poważnie zachorujesz czy będziesz czasowo niezdolny do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku. Możesz zyskać także dostęp do konsultacji specjalistycznych i rehabilitacji, nie tylko po wypadku, ale także w przypadku poważnej choroby. Te usługi mogą być dużym wsparciem w powrocie do zdrowia. Są też polisy, które zapewniają m.in. konsultacje lekarskie, badania laboratoryjne, a nawet możliwość zamawiania leków. Zakres ubezpieczenia jest szeroki, poza życiem możesz chronić zdrowie.

4.Ubezpieczenie nieruchomości może się przydać tylko wtedy, gdy sąsiad nas zaleje albo dom ucierpi w pożarze itp. Wtedy otrzymam tylko wypłatę odszkodowania.

MIT Nie tylko! Możesz otrzymać odszkodowanie, ale pomoc z ubezpieczenia jest znacznie szersza. W razie wystąpienia awarii w domu, np. zepsuje ci się piekarnik albo zamek w drzwiach, skorzystasz z usług fachowców – ślusarza, elektryka, murarza, szklarza serwisu AGD, technika urządzeń grzewczych. Nie musisz szukać w internecie specjalistów – to ubezpieczyciel zajmie się tym za ciebie. Zawsze sprawdź, co oferuje twoja polisa.

5.Ubezpieczenie nieruchomości, które chroni na wypadek zdarzenia losowego, może pokryć tylko koszt remontu domu czy mieszkania.

MIT Absolutnie nie! W przypadku ubezpieczenia domu i mieszkania możesz ubezpieczyć nie tylko tzw. mury. Możesz też chronić wyposażenie mieszkania i nawet swoje ubrania, biżuterię lub gotówkę. Jeżeli np. po pożarze czy zalaniu, nie będziesz mógł zostać w domu, ubezpieczyciel może zapewnić ci pobyt w hotelu oraz ochronę tego, co nie uległo zniszczeniu. Możesz też ubezpieczyć od przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia szyby w oknach i drzwiach, blaty, płyty indukcyjne, szklane kabiny prysznicowe, ceramiczne umywalki, a nawet akwaria. Ubezpieczenie może objąć także telefon czy laptop, którego używasz w pracy czy na wyjeździe. Polisa może też chronić na wypadek szkód, które wyrządzą twój pies czy kot.

6.Z ubezpieczenia autocasco mogę skorzystać tylko w przypadku kradzieży samochodu lub jego zniszczenia w kolizji lub wypadku.

MIT Nie tylko! Jeśli w twoim ubezpieczeniu jest assistance, możesz otrzymać też realną pomoc nawet w razie awarii na drodze. Pomoc w takiej sytuacji będzie obejmować np. wymianę koła na miejscu zdarzenia czy dostarczenie paliwa – a także otwarcie pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia kluczyka w środku. Możesz skorzystać z opcji holowania (to bardzo droga usługa, jeśli chcesz za nią zapłacić z własnej kieszeni) lub samochodu zastępczego. To szczególnie przydatna pomoc kiedy jesteś w drodze na wakacje – w Polsce czy innych krajach Europy. Przed zakupem ubezpieczenia assistance upewnij się, w jakich krajach konkretnie otrzymasz wsparcie.

7.Im szerszy zakres polisy, tym lepiej.

MIT Nieprawda! Ubezpieczenie powinno być przede wszystkim jak najbardziej dopasowane do twoich indywidualnych potrzeb.

8.Polisę mogę kupić tylko u agenta ubezpieczeniowego.

MIT Ubezpieczenie możesz kupić także w wybranych bankach, np. PKO Banku Polskim. Bank to nie tylko miejsce, w którym załatwiasz wszystkie sprawy finansowe związane z kontem czy pożyczką albo kredytem hipotecznym, ale także te związane z ubezpieczeniem. Doradcy pomogą ci dobrać ochronę do twoich potrzeb. Polisę możesz też kupić szybko i wygodnie online – w aplikacji czy serwisie internetowym.

BOGDAN KOSIOREK, Dyrektor Działu Szkód Komunikacyjnych, PKO Ubezpieczenia

W PKO Ubezpieczenia pomagamy klientowi na każdym etapie likwidacji szkody. Na przykład w ubezpieczeniu OC/AC mamy wygodne rozwiązania:

bezpośredni kontakt do opiekuna szkody, aby w razie potrzeby, klient mógł się z nim skontaktować,

usługę, która może zapewnić odbiór i dostarczenie auta po naprawie w terminie i miejscu uzgodnionym z klientem, np. pod dom,

aplikację do śledzenia statusu szkody i dołączania dokumentów. Można też w formie czatu komunikować się z opiekunem szkody.

EWA BRZEZICKA, Starszy doradca-kasjer z Oddziału 1 PKO Banku Polskiego w Dobrym Mieście

– Jaka jest oferta ubezpieczeń dostępnych w banku?

– Uniwersalna, począwszy od ubezpieczenia domu i mieszkania PKO Dom, przez OC/AC PKO Moto dla samochodów czy np. motocykli po ubezpieczenie podróży, „szkolne” dla dzieci i wreszcie nasza nowość PKO Życie.

– Klienci najczęściej pytają o…

– Koszt ubezpieczenia i zakres. Dlatego w trakcie rozmowy szczegółowo przedstawiam naszą ofertę i odpowiadam na wszystkie pytania. Dobrze, że mogę zaproponować wiele ciekawych rozwiązań dotyczących ochrony i sposobów płatności. Klienci doceniają możliwość zawarcia umowy także zdalnie, nasze promocje oraz indywidualne podejście.

UWAGA!

Przy zakupie ubezpieczenia nieruchomości, weź pod uwagę wzrost cen robocizny i materiałów, aby kwota odszkodowania wystarczyła na remont uszkodzonego domu czy mieszkania. Dlatego to, co posiadasz, warto ubezpieczyć na odpowiednią kwotę.

