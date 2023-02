Od 1 marca pracodawca musi płacić na twoją emeryturę

Autozapis dotyczy wyłącznie osób w wieku od 18 do 55 lat, od których są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a które wcześniej zrezygnowały z udziału w programie. Autozapis w PPK oznacza, że jeśli pracodawca nie otrzyma od pracownika deklaracji o rezygnacji z PPK, musi „zapisać” go do programu. Jest to ułatwienie dla pracownika, który by otrzymać od swojego pracodawcy dopłatę w wysokości 1,5 proc. pensji w formie wpłaty na rachunek PPK oraz dopłaty od państwa, nie musi nic robić. Z autozapisem mamy do czynienia przy każdej zmianie pracodawcy, a także cyklicznie, co cztery lata, począwszy od 2023 r., czyli także w 2027 r., 2031 r. itd.

W marcu zostaną naliczone pierwsze wpłaty, które pracodawca przeleje na twój prywatny rachunek PPK do 17 kwietnia. Dane do rachunku otrzymasz od instytucji finansowej, wybranej w twojej firmie. Możesz także w dowolnej chwili sam zapisać się do PPK. Wystarczy, że złożysz wniosek u pracodawcy. Osoby w wieku 55-70 lat nie podlegają autozapisowi, przystępują do programu na wniosek, złożony pracodawcy.

Jeśli jesteś już uczestnikiem PPK, autozapis cię nie dotyczy! Oszczędzasz jak do tej pory.

Dokłada ci się państwo i pracodawca

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Możesz przystąpić do programu w każdej chwili lub złożyć rezygnację i w PPK nie uczestniczyć.

Uczestnictwo oznacza, że:

ty wpłacasz do PPK 2 proc. swojej pensji,

pracodawca dokłada ci kwotę co najmniej równą 1,5 proc. twojej pensji – możesz to potraktować jak premię lub podwyżkę, bo przecież w każdej chwili możesz z tych pieniędzy skorzystać,

państwo na twój rachunek również wpłaca pieniądze – najpierw premię powitalną w wysokości 250 zł po trzech miesiącach oraz dopłaty roczne po 240 zł.

Jeśli zarabiasz mniej niż 120 proc. płacy minimalnej, możesz obniżyć swoją składkę nawet do 0,5 proc. wynagrodzenia. Twój pracodawca swojej części składki obniżyć nie może i dalej musi wpłacać kwotę w wysokości co najmniej 1,5 proc. twojej pensji.

Twoje oszczędności będą lokowane w funduszu inwestycyjnym, który będzie dostosowywał poziom ryzyka inwestycyjnego do twojego wieku.

To twoje prywatne pieniądze

Najlepiej na emeryturę. Najbardziej jest bowiem premiowane oszczędzanie do 60. roku życia, z myślą o dodatkowych środkach właśnie na emeryturze. Warto pamiętać, że dodatkowe środki wtedy ci się przydadzą, bo samo świadczenie z ZUS będzie dużo mniejsze niż dziś. Oszczędności możesz przeznaczyć również na wkład własny do kredytu hipotecznego, albo na leczenie, gdy poważnie zachorujesz Ty lub ktoś z Twoich bliskich. To nie jedyne możliwości programu. Oszczędności w PPK to twoje pieniądze i to, co z nimi zrobisz, zależy wyłącznie od ciebie. Możesz skorzystać z nich kiedy chcesz i to bez podawania powodu. Wystarczy jedna dyspozycja z poziomu aplikacji instytucji finansowej, by zostały one przelane na twój rachunek bankowy. Co więcej, dokonując zwrotu, nie musisz składać rezygnacji z dalszego oszczędzania i nadal cieszyć się dopłatami pracodawcy i państwa.

Środki w PPK są także w pełni dziedziczone – sam wskazujesz, kto je otrzyma lub jeśli tego nie zrobisz, będą dziedziczone według zasad ogólnych. Dodatkowo dziedziczenie w PPK jest zwolnione z podatku od spadków.

Akademia Korzyści PPK

Akademia Korzyści to konkurs skierowany w szczególności do osób, które będą podlegać w tym roku tzw. autozapisowi do PPK. To przede wszystkim quizy z wiedzy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które przybliżają ideę programu i jego najważniejsze założenia. Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie uczestnik konkursu otrzymuje losy, które biorą udział w sześciu losowaniach nagrody głównej – każdorazowo jest to 100 tys. zł. A to nie jedyne nagrody w Akademii. Łączna pula nagród wynosi ponad milion złotych.

Akademię Korzyści PPK znajdziesz pod adresem akademiappk.pl.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych znajdziesz na stronie MojePPK.pl

Jest tu także kalkulator korzyści. To symulacja, która pozwoli ci zobaczyć, jakie zyski już po pierwszym roku oszczędzania przyniesie ci przystąpienie do PPK, a z każdym rokiem oszczędzania będą one rosnąć.

Wypłata środków po 60. roku życia

Gdy zdecydujesz się oszczędzać w PPK na emeryturę, możesz wypłacić środki z chwilą ukończenia 60 lat. Najkorzystniejszy podatkowo wariant wypłaty wygląda tak:

pobierasz jednorazową wypłatę, wynoszącą 25 proc. zgromadzonych w PPK środków,

pozostałe 75 proc. oszczędności zostanie ci wypłacone w 120 miesięcznych ratach (jest możliwość zwiększenia liczby rat).

Wypłata wszystkich zgromadzonych środków w co najmniej 120 ratach, również będzie zwolniona z podatku. Natomiast każde zmniejszenie liczby rat poniżej 120, w których wypłacane będą pieniądze, także wypłata całej kwoty jednorazowo (czyli w 1 racie) – będzie się wiązać z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Jest to podatek wyłącznie od dodatkowych pieniędzy, jakie wypracował twój fundusz inwestując środki.

