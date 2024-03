Odkryj nowości odzieżowe z Denley: trendy modowe dla niej i dla niego

Dyskretnie, luksusowo, modnie, kobieco

Panie mają pierwszeństwo, więc zacznijmy od przyjrzenia się odzieży damskiej. Z poprzedniego sezonu pozostał w niej styl quiet luxury. Proste ubrania o ponadczasowych krojach i w stonowanych barwach nadal pozostają wśród trendów. I chociaż nie świecą ogromnymi logotypami marek, po prostu sprawiają, że każda kobieta może poczuć się jak główna bohaterka gwiazdorskiego filmu. A dodatkowo zapewniają wygodę na każdym kroku.

Mom jeans i kokardy szturmem podbijają damską szafę

Jeśli chcesz uzupełnić swoją kolekcję o ubrania na co dzień, koniecznie zwróć uwagę na jeansy. Pewnie pomyślisz, że przecież one są nieustająco modne. Zgadza się. Tej wiosny na prowadzenie wysuwają się mom jeans, pozwalające z nostalgią spojrzeć za siebie i na nowo odkryć modę z lat 90. ubiegłego stulecia. Dodatkowy plus: fenomenalnie zarysowują linię talii. Co możesz do nich dopasować? Koszulę, longsleeve, top. Nam jednak wyjątkowo przypadły do gustu bluzki damskie wiązane pod szyją.

Dlaczego? Ponieważ kokardy dosłownie zawładnęły wybiegami – jeśli oczywiście mówić o modzie bieżącego sezonu. Pojawiają się wszędzie – na płaszczach, sukienkach, spódnicach, torebkach. Na bluzkach dostępnych w sklepie odzieżowym Denley wyglądają niesamowicie kobieco i elegancko. Pamiętaj jednak, że aby nie mieć ich po kokardę, do stylizacji włączaj tylko jeden element z szykownym wiązaniem.

i Autor: Materiał prasowy

W sklepie odzieżowym Denley znajdziesz propozycje, które znakomicie wpisują się w trendy

Marynarki w kratę – hit z wybiegów w sklepie Denley

Wiesz już, co piszczy w modzie dla kobiet, czas więc przyjrzeć się męskim stylizacjom. W nich również miejsce dla siebie znalazł dyskretny luksus. Przejawia się przede wszystkim pod postacią eleganckich, lecz przełamanych nutą swobody marynarek. Przodują wśród nich modele w kratę, które możesz nosić nie tylko do spodni w kant, ale też do chinosów, a nawet ponadczasowych denimów.

Spodnie baggy i flanelowe koszule – męsko i wygodnie

Skoro wspomnieliśmy o jeansach, pozostańmy z nimi chwilę. Triumfy tej wiosny będą święcić spodnie baggy – można powiedzieć: specjalność sklepu Denley. W ich przypadku wygoda idzie w parze z praktycznością. Co można do nich dopasować?

Na pewno T-shirty z mocnymi, wyrazistymi nadrukami i bluzy kangurki, które wielkimi susami podążają w kierunku najnowszych trendów. Jest jeszcze jeden element, do którego będzie należała tegoroczna wiosna: flanelowe koszule w kratę. Za co je lubisz? Za miękkość, przyjemny w dotyku materiał, za ciekawy wzór i kolorystyczny misz-masz. To wystarczy, aby zaprosić je do swojej kolekcji ubrań.

i Autor: Materiał prasowy

Flanelowe koszule wracają do łask!

Trend alarm – moda dla nich

Przyjrzeliśmy się modzie dla niej i dla niego, czas więc na dodatek specjalny: trendy dla obojga. Tak, dobrze widzisz. Tegoroczna wiosna mówi otwarcie: z partnerem dziel nie tylko przestrzeń i pasje, ale także stylizacje. Co to oznacza w praktyce? Noszenie podobnych ubrań. Wbrew pozorom wcale nie jest to trudne. Bo przecież wspomniane jeansy baggy są dostępne w wersji dla kobiet i mężczyzn. A miłośniczki mody od lat nie boją się sięgać po koszule w kratę. Brzmi ciekawie? A więc z drugą połówką stwórz bliźniacze stylizacje. Efekt „wow” gwarantowany, a miny znajomych – bezcenne.

Nowości w modzie są jak małe święta. Powodują, że życie staje się bardziej kolorowe, wywierają błysk w oku i szybsze bicie serca. A w dodatku mają w sobie coś, co sprawia, że po prostu czekasz na nie z niecierpliwością i cieszysz się, kiedy w końcu pojawią się w Twoim ulubionym sklepie odzieżowym.