Konkurs Pracodawca Godny Zaufania

Odpowiedzialni poszukiwani

Bezpieczna i stała forma zatrudnienia, karnet do siłowni czy dostęp do szkoleń i perspektywa awansu? Co dziś jest najważniejsze dla polskich pracowników, z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się dziś pracodawcy? To pytania, na które już niebawem poznamy odpowiedzi. W listopadzie zostanie rozstrzygnięty konkurs „Pracodawca Godny Zaufania”. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 30 września.