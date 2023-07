OLEFINY - ORLEN patrzy w przyszłość

Kompleks Olefin III w Płocku to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na produkty petrochemiczne. Te wytwarzane w Płocku, będą bazą dla wszelkich przedmiotów codziennego użytku, takich jak środki czystości, artykuły higieniczne oraz medyczne, a także włókna syntetyczne do produkcji odzieży czy masek ochronnych. Powstawać z nich będą również m.in. części samochodowe, elementy sprzętów AGD oraz urządzeń elektronicznych.

Ta największa od 20 lat inwestycja petrochemiczna w Europie zajmie powierzchnię równą wielkości 140 boisk do piłki nożnej. Kompleks Olefin III obejmuje budowę nowej infrastruktury oraz modernizację już istniejącej w ramach Programu Rozwoju Petrochemii. Po zakończeniu inwestycji płocki kompleks będzie najnowocześniejszym i najbardziej ekologicznym w Europie.

Trzynaście tysięcy budowniczych

Skala płockiej inwestycji sprawiła, że firmy, które go budują – Hyundai Engineering i Tecnicas Reunidas – musiały szukać podwykonawców nie tylko w Polsce, ale także na rynku międzynarodowym. Wynika to m.in. z faktu, że w przypadku niektórych robót, np. montażu automatyki, nie ma w Polsce firmy, która byłaby w stanie podjąć się zadania wymagającego zatrudnienia 1000 wykwalifikowanych pracowników tej specjalności.

Podwykonawcy, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, posiłkują się pracownikami np. z krajów Azjatyckich - inżynierami, technikami oraz pracownikami fizycznymi. W szczytowym okresie, w przyszłym roku, będzie tu pracować ok. 13 tys. osób: 7 tys. Polaków i 6 tys. obcokrajowców, m.in. Koreańczyków, Hiszpanów, Hindusów, Malezyjczyków i Filipińczyków. Pracownicy z zagranicy są zatrudniani na podstawie pozwolenia na pracę oraz wizy pracowniczej. Wracają do swoich krajów po zakończeniu kontraktu.

Obecnie na budowie pracuje już ok. 1500 zagranicznych pracowników. Mieszkają w kontenerowym miasteczku pracowniczym. Miasteczko posiada kompleksowe zaplecze wypoczynkowe wraz ze stołówką gwarantującą całodzienne wyżywienie, pralnią, czy miejscami zielonymi do wypoczynku i rekreacji. Planowana jest wkrótce także budowa boisk do koszykówki i krykieta. Nad bezpieczeństwem osób mieszkających na terenie miasteczka czuwać będzie ORLEN Ochrona i stacjonująca na stałe karetka pogotowia. Dodatkowo całodobową służbę pełni tu lokalna policja.

Korzyści dla gospodarki

Rozbudowa Kompleksu Olefin będzie miała korzystny wpływ nie tylko na działalność Grupy ORLEN, która stanie się liderem przemysłu petrochemicznego, ale również na rynek pracy i gospodarkę. Szacuje się, że dzięki inwestycji zatrudnienie w koncernie wzrośnie o ok. 650 etatów. Natomiast wpłaty ORLENU z tytułu podatków od nieruchomości do budżetu gminy Stara Biała, na której terenie powstaje inwestycja, wzrosną o dodatkowe ok. 160 mln zł rocznie (z dotychczasowego poziomu ok. 5 mln zł.). Ponadto zwiększy się dostępność petrochemikaliów, co będzie podstawą dla rozwoju branży chemicznej w Polsce.