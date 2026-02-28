Omijaj kolejki na autostradzie. Oto myk dla zaradnych

Nowoczesne rozwiązanie służy do poboru opłat. Kamery odczytują numer rejestracyjny pojazdu na bramkach, a dedykowany system automatycznie pobiera należność. Videotolling pozwala na szybszy przejazd przez punkty poboru opłat oraz wygodniejsze korzystanie z autostrady dla osób, które nie chcą bawić się w ręczne płatności.

- Na bramkach funkcjonują pasy przeznaczone dla pojazdów korzystających z elektronicznych systemów poboru opłat — videotolling umożliwia korzystanie z nich, co zwykle skraca czas postoju - mówi Daniel Gryt, rzecznik prasowy Stalexport Autostrada Małopolska. - Videotolling na A4 Katowice–Kraków jest dostępny dla samochodów osobowych, czyli kategorii 1 — z wyłączeniem motocykli oraz dla pozostałych kategorii, czyli 2–5 zgodnie z klasyfikacją opłat. Płatności za przejazd można realizować przez aplikacje mobilne oferujące videotolling sprzężone często z aplikacjami bankowymi - dodaje.

Firma zarządzająca trasą A4 Katowice - Kraków, czyli Stalexport Autostrada Małopolska korzysta z tego rozwiązania od 2019 roku i była w tym zakresie pionierem na rynku. Dziś rozwiązanie to dostępne jest również na innych płatnych odcinkach autostradowych w Polsce.

- Videotolling to wygodne i szybkie rozwiązanie dla kierowców korzystających z płatnego odcinka A4 Katowice–Kraków. Aby w pełni skorzystać z jego zalet wystarczy zarejestrować numer rejestracyjny w jednej z obsługujących aplikacji, aktywować właściwy odcinek autostrady i podpiąć metodę płatności w ustawieniach aplikacji. Dzięki temu każdy kierowca może skrócić czas postoju na bramkach i podróżować wygodniej – wyjaśnia przedstawiciel firmy.

- System jest bardzo wygodny i pozwala na oszczędność czasu, bo unikamy kolejek do tradycyjnych punktów poboru. Kamery odczytują tablice, a system podaje sygnał, czyli zielone światło i otwiera bramkę autostradową Wszystko dzieje się błyskawicznie. Przy przejeździe nie potrzebujemy gotówki, czy karty, nawet telefon nie jest potrzebny – mówi Daniel Gryt z firmy Stalexport Autostrada Małopolska.

Autor: A4 Katowice Kraków/ Materiały prasowe

Jak zacząć korzystać z videotolling? Praktyczny poradnik dla kierowcy:

Aktywuj usługę w swojej aplikacji bankowej (większość banków już oferuje to rozwiązanie). Lub zainstaluj i zarejestruj się w dedykowanej aplikacji dostępnej w Google Play lub App Store. Zarejestruj numer rejestracyjny pojazdu. Dodaj metodę płatności. W aplikacji zaznacz, że chcesz korzystać z videotollingu na odcinku A4 Katowice–Kraków (nie wszystkie aplikacje odczytują automatycznie położenie pojazdu). Upewnij się, że tablica jest czysta i dobrze przymocowana — zabrudzone lub uszkodzone tablice mogą uniemożliwić odczyt i opóźnić przejazd. No i w drogę.

Więcej informacji na temat tego rozwiązania znajdziesz tu https://a4-szybko.pl/jak-skorzystac-videotolling/