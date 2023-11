i Autor: Materiały prasowe

BEZPIECZNIE DO CELU

Opona przebita, a w bagażniku brak zapasowego koła? To ubezpieczenie uratuje Twoją podróż

Materiał sponsorowany

Masz nowy samochód, otwierasz bagażnik i zastanawiasz się, gdzie jest koło zapasowe, a tu niemiła niespodzianka... koła brak. To coraz częstsze rozwiązanie producentów aut. W przypadku „kapcia” robi się problem. Owszem, istnieją różne zestawy naprawcze, ale nie są pozbawione wad. Tym bardziej wart docenienia jest pakiet OC w LINK4. Z taką polisą dotrzesz bezpiecznie do celu bez względu na to, czy masz koło zapasowe, czy też nie.