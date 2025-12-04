ORLEN Paczka dowiezie prezenty prosto pod choinkę

Zakupy na ostatnią chwilę? Brzmi znajomo. W grudniu polski e-commerce pracuje na granicy możliwości. Liczba zamówień rośnie jak szalona, a klienci nie wybaczają żadnych opóźnień. Szczególnie wrażliwe są trzy tygodnie przed Bożym Narodzeniem, kiedy zakupy robi już nie tylko internetowy wyjadacz, ale każdy, kto chce choć odrobinę uprościć sobie świąteczny chaos. Wtedy też terminowość dostaw staje się naprawdę kluczowa.

W tym kontekście zapewnienie ORLEN Paczki o terminowej dostawie wszystkich przedświątecznych przesyłek brzmi ambitnie. To nie jest deklaracja, którą składa się lekko. W logistyce nie ma miejsca na życzeniowe myślenie, a każde „dowieziemy” musi mieć pokrycie w tym, co realnie dzieje się w sortowniach i w trasie.

Nowe sortery, które robią różnicę

2025 rok był dla ORLEN Paczki przełomowy. W Sortowni Centralnej w Strykowie pojawił się dodatkowy automatyczny sorter. Z kolei w Sosnowcu ruszyła nowa Sortownia Południowa, skracająca drogę paczek w całej południowej Polsce.

Szybsze sortowanie, więcej kierunków dostaw i krótsza trasa przesyłek sprawiają, że ORLEN Paczka może obsłużyć nawet grudniowe wzrosty przesyłek bez „zadyszki”.

Do tego dochodzi rozbudowa zaplecza logistycznego. W 2025 r. powstało siedem nowych centrów logistycznych, a cztery kluczowe oddziały przeniesiono do większych i nowocześniejszych budynków. Dzięki temu cała logistyka stała się bardziej odporna na nagłe wzrosty zamówień, które w e-commerce zdarzają się regularnie.

Sieć automatów rośnie z dnia na dzień

Inwestycje w sortownie to jedno, ale prawdziwa zmiana dzieje się tam, gdzie klienci odbierają paczki. ORLEN Paczka ma już ponad 15 tysięcy punktów odbioru, w tym 7,5 tysiąca automatów paczkowych. To sieć, która rośnie tak szybko, że trudno za nią nadążyć.

Automaty pojawiają się każdego dnia w nowych lokalizacjach. Nie tylko w dużych miastach, ale też w mniejszych miejscowościach. Przy sklepach, pawilonach handlowych, szkołach i na osiedlach. W miejscach, przez które każdy z nas przechodzi w ciągu dnia. Klienci właśnie tego oczekują — szybkiego odbioru paczki w miejscu, które mają po drodze. Sieć ORLEN Paczki idealnie wpisuje się w te oczekiwania.

150 procent wzrostu. Wynik, który robi wrażenie

ORLEN Paczka należy dziś do najszybciej rosnących operatorów dostaw poza domem (OOH) w Polsce. 150 proc. wzrostu rok do roku to tempo, które wyraźnie pokazuje, jak zmienił się rynek i jak szybko rośnie zapotrzebowanie na przewidywalne dostawy.

Piotr Dąbrowski, Dyrektor Logistyki ORLEN Paczki, mówi o tym wprost:

Gwarancja dostawy na święta nie chwyt marketingowy. To efekt wielu inwestycji i przemyślanej strategii: rozwoju sieci, automatyzacji i budowy stabilnej logistyki. Dzięki temu rośniemy szybciej niż rynek, jednocześnie utrzymując wysoką jakość dostaw.

Jak wygląda przyszłość?

Dla sklepów internetowych oznacza to jedno: dostawa ORLEN Paczką przestała być „opcją dodatkową”. Staje się metodą, której klienci realnie oczekują, a jej brak może odbić się na sprzedaży.

Dla klientów to większa pewność przed świętami i mniej stresu. Zamówiona paczka ma trafić tam, gdzie powinna w takim czasie, jaki został obiecany.

Dla całego rynku to sygnał, że obok największego gracza wyrosła szybka, stabilna i dobrze zorganizowana sieć dostaw. W zaledwie rok ORLEN Paczka przeszła drogę od „alternatywy” do jednego z filarów polskiego e-commerce.

