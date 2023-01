Oszczędzisz 2 tys. zł na rachunku za prąd dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej

Dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej polskie rodziny unikną wydatków rzędu kilku tysięcy złotych, które musiałaby ponieść, gdyby o cenach energii decydował wyłącznie rynek. Najwięcej zyskają gospodarstwa z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy. Dla nich zamrożone ceny dotyczą do 3000 kWh rocznie, a to oznacza oszczędności do 3 tys. zł! Aż tyle wynosi różnica między wielkością rachunku rocznego w 2023 r. w bez Tarczy Solidarnościowej (5,7 tys. zł) oraz rachunku uwzględniającego Tarczę (2,7 tys. zł). Gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnościami mają prawo do zużycia 2600 kWh rocznie po starych cenach. Tu oszczędności wyniosą ok. 2,6 tys. zł. Rachunek roczny 2023 r. bez Tarczy Solidarnościowej wyniósłby tu 4,9 tys. zł, a rachunek z Tarczą - tylko 2,3 tys. zł. Wszystkim pozostałym gospodarstwom domowym rządowa Tarcza Solidarnościowa daje prawo do 2000 kWh rocznie po starych cenach i 2 tys. zł oszczędności. To różnica rachunku rocznego bez Tarczy: 3,8 tys. zł i z Tarczą 1,8 tys. zł.

Każda rodzina, w zależności od przyznanych limitów, zyska tym samym od ok. 2 do 3 tys. zł, których nie będzie musiała płacić za energię elektryczną. Oznacza to, że zapłaci ok. 40 proc. jej rynkowej ceny.

Więcej zysków dla rodzin

Nie musimy się bać, jeśli nasza rodzina zużywa więcej prądu niż wynoszą limity zużycia energii elektrycznej z zamrożonymi cenami. Rząd wprowadził bowiem ceny maksymalne na prąd. Itak, niezależnie od rzeczywistego wzrostu cen energii elektrycznej na rynku, w 2023 r. ceny prądu i tak nie przekroczą 60 gr/1 kWh dla gospodarstw domowych. Ponadto, jeśli korzystamy z energii nie marnując jej np. gasząc światło w pomieszczeniach, których nie używamy i ekonomicznie korzystając z domowych sprzętów, możemy zyskać dodatkowy rabat! Wystarczy, że w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszymy zużycie prądu o co najmniej 10 proc. Wówczas otrzymamy dodatkowy upust o wartości 10 proc. całego rachunku za energię elektryczną. Zostanie on rozliczony w 2024 r. Z rozwiązań Tarczy Solidarnościowej ucieszą się również właściciele rodzinnych ogródków działkowych (ROD). Dla takiej działki limit zużycia prądu po zamrożonych cenach to 250 kWh rocznie. Na pomoc mogą także liczyć osoby budujące dla swojej rodzinny dom jednorodzinny. Dla nich limit zamrożonych cen obowiązuje dla 2 tys. kWh.

Dodatkowo rząd wprowadził m.in. dodatek elektryczny w wysokości 1000-1500 zł dla rodzin ogrzewających domy prądem czy dodatek węglowy w wysokości 3000 zł dla ogrzewających domy węglem. Polacy przez cały 2023 r. będą więc korzystali z rządowej ochrony przed gwałtownym wzrostem cen energii.

Skąd podwyżki cen prądu

Rosyjski atak na Ukrainę spowodował, że wiele krajów odmówiło handlu z Rosją, a stamtąd w dużej części pochodziły surowce używane do produkcji energetycznej. Cała Europa zaczęła zmagać się z kryzysem energetycznym. Drugim powodem jest rosnący koszt zakupu praw do emisji dwutlenku węgla (CO2). O co chodzi?

Unia Europejska ustala limit ilości CO2, która może być emitowana do atmosfery przez państwa członkowskie. Na każdą tonę CO2, którą zostaje wyemitowana, trzeba przedstawić uprawnienie do emisji. To rodzaj talonu, który trzeba kupić. Sprzedaż uprawień do emisji dwutlenku węgla prowadzona jest w Europie od blisko 15 lat. Za organizację całego handlu odpowiada Komisja Europejska. Niestety, w ciągu jednego roku ceny uprawnień, które muszą płacić polskie elektrownie, drastycznie wzrosły, a to przekłada się na podwyżkę cen prądu. Koszt zakupu uprawnień sięgał w ostatnim roku nawet ponad połowę ceny prądu.

Rynek nakręca ceny

Wojna w Ukrainie i szantaż energetyczny Rosji spowodowały wzrost cen surowców energetycznych i samej energii w całej Europie – niektóre skoczyły w ciągu roku o 100 proc.! Cena energii z dostawą w tym roku wynosi obecnie około 1000 zł za MWh, a były momenty, że przekraczała 2500 zł. I taką cenę płaciły spółki sprzedające ją do naszych domów! Dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej gospodarstwa domowe i firmy zapłacą jednak wielokrotnie mniej.

Ile zyskają polskie rodziny

Oszczędność co najmniej 2 tys. zł rocznie na rachunku za prąd, to ogromna ulga dla polskich rodzin. Taka suma starczy np. na:

ok. 303 litry benzyny,

ok. 3 przeciętne czynsze za mieszkanie,

kolonie letnie dla dziecka,

laptop lub smartfon,

2000 zł to niemal równowartość średniej emerytury w Polsce i o ponad 500 zł więcej niż wynosi 13. emerytura w 2023 r.

