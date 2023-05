PGE – sponsor sportu i kultury

Wyniki Lotto z 23.05.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

- Dla PGE sponsoring sportu i mecenat kultury to nie tylko promocja firmy i marki. To działania, które są bardzo ważnym elementem naszej odpowiedzialności społecznej – chcemy być sponsorem społecznie zaangażowanym. Dlatego dużą wagę przykładamy do realizacji projektów z zakresu rozwoju i edukacji dzieci. Poprzez sponsoring budujemy nasze zaangażowanie w rozwój społeczny, wspieranie lokalnych społeczności, upowszechnianie aktywność fizycznej i sportu, ale także promocję kultury – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

18 tys. dzieci uprawia sport

PGE popularyzuje aktywność fizyczną wśród najmniejszych dzieci pokazując im, że to doskonała forma spędzania wolnego czasu. Spółka zapewnia też środki na rozwój infrastruktury sportowej niezbędnej do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież.

W ramach Programu PGE „Junior” w 2022 r. dzieci uprawiały sport w 25 akademiach z takich dyscyplin, jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, ale także judo i łyżwiarstwo. Celem Programu jest rozwój zainteresowania młodych ludzi daną dyscypliną. Dzięki wsparciu PGE w 25 klubach objętych programem trenowało ponad 6 tysięcy dzieci. Łącznie w zajęciach sportowych organizowanych przez podmioty sponsorowane przez PGE w 2022 roku uczestniczyło aż 18 tysięcy uczniów.

- Działamy w małych miejscowościach. Wchodzimy z zajęciami i eventami z piłki ręcznej w miejsca, gdzie dzieci grają tylko w piłkę nożną. Zaszczepiamy im bakcyl sportu – mówi Artur Siódmiak, utytułowany polski reprezentant piłki ręcznej. – Współpracujemy z Polską Grupą Energetyczną od 7 lat. PGE rozumie tę misyjność i to, że warto współpracować z byłymi sportowcami, którzy swoim doświadczeniem dzielą się z młodzieżą, abyśmy mieli kolejnych reprezentantów w danej dziedzinie i zdrowsze społeczeństwo – mówi.

250 medali sportowców

PGE wspiera polskie kadry narodowe i najważniejsze krajowe kluby z różnych dyscyplin sportowych. W 2022 r. wspierani przez PGE sportowcy profesjonalni zdobyli blisko 250 medali na zawodach rangi mistrzostw świata i Europy!

- Dzięki współpracy z PGE rozpoczęliśmy projekt Synchro Start, mamy 30 nowych ośrodków, w których szkolimy dzieci w pływaniu artystycznym, mamy też 30 nowych ośrodków, gdzie szkolimy piłkę wodną w projekcie Splash Ball. Związki sportowe tworzą tak zwany „dół”, czyli upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, które sponsoruje PGE – mówi Otylia Jędrzejczak, najbardziej utytułowana polska pływaczka, a obecnie prezeska Polskiego Związku Pływackiego. – Abyśmy mogli doprowadzić do medali, to ta pomoc sponsoringowa jest niezwykle potrzebna. Przy dzisiejszej profesjonalizacji sportu koszty są olbrzymie, a chcemy stworzyć zawodnikom jak najlepsze warunki do osiągania zwycięstwa – wyjaśnia.

420 tys. osób na Zimowym Narodowym

PGE popularyzuje też rekreacyjną aktywność fizyczną dla całych rodzin. Najważniejszym projektem jest „Zimowy PGE Narodowy w Trasie”, który zachęca rodziny do uprawiania łyżwiarstwa. To akcja, która rozpoczęła się w Warszawie na Stadionie PGE Narodowym (PGE jest sponsorem tytularnym tego stadionu), a potem ruszyła w objazd po Polsce. W 2022 r. w akcji wzięło udział 420 tys. uczestników w 10 polskich miastach.

- Chcemy, by dzieci i całe rodziny także w zimie miały możliwość spędzania czasu na sportowo – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

6 milionów osób korzystało z kultury

PGE jako jeden z największych w kraju mecenasów kultury, szczególnie wspiera inicjatywy edukacyjne. Celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do edukacji z zakresu muzyki i sztuki

Muzea i instytucje muzyczne wspierane przez PGE oprócz regularnej działalności prowadzą liczne działania edukacyjne, w tym lekcje skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych czy warsztaty dla najmłodszych. Tylko w 2022 r. zostało zorganizowanych ponad 6 tys. wydarzeń, w których wzięło udział blisko 6 mln osób. Dodatkowo, w muzealnych programach edukacyjnych wspieranych przez PGE, wzięło udział ponad 960 tys. dzieci. Oznacza to, że co czwarty uczeń w Polsce wziął udział w zajęciach z dziedziny kultury, które zostały zrealizowane ze wsparciem PGE!

i Autor: Materiały prasowe

Muzyka i sztuka

W ramach „PGE Kulturalnej Grupy Energetycznej” PGE wspierała w 2022 r. 4 Muzea Narodowe - w Krakowie, w Warszawie, w Lublinie i Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu. Ze wsparcia PGE korzysta także Filharmonia Narodowa w Warszawie i 15 orkiestr w innych miastach: Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, Filharmonię Śląską, Operę i Filharmonia Podlaska, Filharmonia Zielonogórska, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonia Gorzowska, Opera Nova w Bydgoszczy, Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze i Polska Filharmonia Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

Historia i tożsamość

PGE wspiera także inicjatywy związane z dbaniem o pamięć historyczną i tożsamość narodową. W ramach programu „PGE Dumni z historii” angażuje się w takie projekty jak Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu w Łodzi.

Polacy doceniają

Z badań przeprowadzonych na zlecenie PGE, przez Instytut Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, blisko 50 proc. badanych wskazało PGE jako sponsora polskiego sportu, 75,3 proc. jako mecenasa kultury wysokiej.