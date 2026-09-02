Pierwsza praca albo powrót na rynek pracy? Zobacz, jak zrobić ten pierwszy krok

Pierwsze CV, rozmowa rekrutacyjna czy wybór nowego kierunku zawodowego mogą budzić pytania. Nie musisz szukać odpowiedzi samodzielnie.

Zapytaj doradcę

Niezależnie od tego, czy szukasz pierwszej pracy, wracasz po przerwie, czy rozważasz zmianę zawodu, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy doradcy zawodowego w urzędzie pracy.

Doradca pomoże Ci określić mocne strony, uporządkować plany i sprawdzić, jakie umiejętności warto rozwijać. Testy zainteresowań i kompetencji mogą podpowiedzieć, jakie zawody i branże pasują do Twoich predyspozycji. Uzyskasz również pomoc w przygotowaniu CV i przećwiczysz rozmowę kwalifikacyjną.

Blisko 60% osób w wieku 18-29 pracuje (dane GUS). Ty też możesz zrobić krok w tę stronę. Warto skorzystać z dostępnego wsparcia i wybrać rozwiązanie dopasowane do swojej sytuacji.Masz pomysł na pracę? Sprawdź oferty w ePracy. Brakuje Ci doświadczenia? Zainteresuj się stażem, szkoleniami lub innymi formami wsparcia.

Staż, kurs albo praca w innym mieście? Sprawdź możliwości

Urzędy pracy oferują wsparcie w zdobyciu doświadczenia, nowych kwalifikacji lub pracy w innym mieście.

Stypendium stażowe. Staż pozwala zdobyć pierwsze doświadczenie lub wrócić do zawodowego rytmu po przerwie. Stypendium może wynosić nawet 160% zasiłku dla bezrobotnych, czyli do 2 854,30 zł.

Bon na kształcenie ustawiczne. Na kurs, nowe kwalifikacje lub certyfikat starosta może przyznać bon pokrywający 100% kosztów kształcenia do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, bez względu na wiek.

Bon na zasiedlenie. Jeśli znajdziesz pracę w innym mieście, możesz otrzymać wsparcie na zmianę miejsca zamieszkania. Warunkiem jest odległość co najmniej 80 km lub dojazd w obie strony dłuższy niż 3 godziny dziennie. Bon może wynieść do 200% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 19 125,80 zł.

Szczegóły sprawdzisz w urzędzie pracy lub na Wortalu PSZ (psz.praca.gov.pl) w zakładce „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy”. Możesz o nie zapytać również konsultantów Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

Oferty i pomoc znajdziesz też online

Oferty pracy ze wszystkich urzędów pracy znajdziesz w bezpłatnej bazie ePraca i aplikacji mobilnej. Możesz filtrować je m.in. według stanowiska, lokalizacji, formy zatrudnienia, wymiaru etatu czy wynagrodzenia.

Wortal PSZ (psz.praca.gov.pl) to źródło informacji o rynku pracy, zawodach, szkoleniach i formach wsparcia. Przez serwis praca.gov.pl możesz online zarejestrować się jako bezrobotny lub poszukujący pracy oraz złożyć wniosek o wsparcie.

Autor: MRPiPS/ Materiały prasowe

Pierwszy krok może być prostszy niż myślisz

Nie musisz dziś wiedzieć, gdzie będziesz pracować za kilka lat. Pierwsza praca pozwala zdobyć doświadczenie, własne pieniądze i poznać swoje mocne strony. Powrót na rynek po przerwie otwiera nowe możliwości i pozwala wykorzystać umiejętności, które już masz.

Sprawdzenie jednej oferty, rozmowa z doradcą albo zapisanie się na kurs mogą być początkiem kolejnego zawodowego etapu. Nie musisz robić wszystkiego naraz. Ważne, żeby zacząć.