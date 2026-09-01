Mistrzowie Polski, olimpijczycy i rekordziści na starcie! Warszawa szykuje się na wielką biegową noc

W obu biegach wystąpi łącznie dziewięcioro tegorocznych medalistów mistrzostw Polski. Emocji nie zabraknie zarówno na trasie półmaratonu, jak i podczas Praskiej 5K Run, która w tym roku będzie jednocześnie areną PZLA Mistrzostw Polski mężczyzn na 5 km.

Wielkie nazwiska w walce o triumf

Jednym z największych faworytów półmaratonu będzie Mateusz Kaczor, zwycięzca warszawskiej imprezy z 2024 roku i aktualny mistrz Polski w maratonie. Jego rekord życiowy na tym dystansie wynosi imponujące 1:02:06.

Na trasie pojawi się także Mykola Mevsha z Ukrainy, który triumfował w ubiegłorocznej edycji i jest rekordzistą trasy z wynikiem 1:02:51. O wysokie miejsca powalczą również Aleksii Pysarev i Artem Kazban.

Mocno zapowiada się także rywalizacja kobiet. Na starcie zobaczymy m.in. Monikę Olejarz (Jackiewicz), a także Angelika Olobry (Mach) – dwukrotną olimpijkę. O obronę ubiegłorocznego zwycięstwa powalczy Beata Niemyjska, która w tym sezonie poprawiła swój rekord życiowy do 1:12:15.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Wizz Air Warsaw Praski Night Half Marathon

Mistrzostwa Polski i walka o każdy metr

Prawdziwe emocje zapowiadają się podczas Praskiej 5K Run. Tegoroczny bieg będzie areną mistrzostw Polski mężczyzn na 5 kilometrów, a na starcie pojawi się prawdziwa plejada krajowych gwiazd.

Wśród największych nazwisk jest Kamil Herzyk, aktualny mistrz Polski na 5000 metrów i rekordzista Polski na 3000 metrów. Jego rekord życiowy na 5 km wynosi 13:58.

O medale powalczą również Adam Nowicki, aktualny mistrz Polski w półmaratonie, Arkadiusz Gardzielewski, mistrz Polski w maratonie z 2025 roku, a także Marcin Biskup i Adam Bajorski.

Dla całej piątki będzie to pierwszy start w Praskiej 5K Run.

Wielka biegowa noc już 5 września

Wizz Air Warsaw Praski Night Half Marathon oraz Praska 5K Run odbędą się 5 września 2026 roku. Start i meta obu biegów zostaną zlokalizowane w wyjątkowym miejscu – przy PGE Narodowym.

Jedno jest pewne: kibice mogą spodziewać się szybkiego tempa, wielkich nazwisk i walki o zwycięstwo do ostatnich metrów!