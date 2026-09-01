Trzydzieści Biegów po Nowe Życie za nami, czas rozpocząć kolejną „trzydziestkę” dla donacji i transplantacji!

W marszu nordic walking spotkają się osoby po przeszczepieniach, znane osoby ze świata kultury i mediów, lekarze i przedstawiciele zawodów medycznych związanych z transplantologią, młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych oraz przyjaciele Biegu po Nowe Życie. Uczestnicy stworzą czteroosobowe sztafety, a każda osoba z zespołu pokona symboliczny dystans 1 kilometra.

To właśnie ta różnorodność od lat jest siłą Biegu. Na jednej trasie spotykają się ludzie z różnych środowisk, których łączy jeden cel - pokazanie, że transplantacja daje nie tylko szansę na życie, ale także możliwość powrotu do marzeń, aktywności i codzienności. Bieg po Nowe Życie przypomina nam, że za słowem „przeszczep” zawsze stoi człowiek, jego historia, nadzieja, ale też ogromna wdzięczność. Każdy kilometr pokonany tego dnia jest symbolicznym gestem solidarności z osobami po przeszczepieniu i z rodzinami dawców - mówi Arkadiusz Pilarz, dyrektor Biegu po Nowe Życie.

Dr hab. Bogumił Wowra, który od lat maszeruje w Biegu po Nowe Życie podkreśla, że transplantacja narządów i tkanek to nie tylko procedura medyczna, to przede wszystkim szansa na nowe życie. Jako specjalista zajmujący się przeszczepianiem rogówek wiem, jak ogromną wartość ma dar przekazany drugiemu człowiekowi. Warto wspierać transplantologię, i budować świadomość, że każdy z nas może kiedyś potrzebować takiej pomocy. Dlatego będę w Wilanowie - żeby wspólnie pokazywać, że transplantacja daje nadzieję, i pozwala ludziom naprawdę zacząć życie na nowo - mówi Wowra.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Justyna i Jesika, które dzięki transplantacji serca otrzymały nowe życie

Wśród ponad 100 osób po przeszczepieniu, które wezmą udział w marszu znajdzie się Marcin Kania, który tak wspomina swoją chorobę: Powoli odbierała mi siły i nadzieję, a codzienne życie stawało się coraz trudniejsze. Najgorsze było to, że widziałem, jak moi znajomi prowadzą normalne życie - bawią się ze swoimi dziećmi, są aktywni, cieszą się codziennością, ja nie mogłem sobie już na to pozwolić. To było bardzo trudne do zaakceptowania – mówi Marcin, który w 2025 roku przeszedł zabieg przeszczepienia płuc.

Sam przeszczep był początkiem nowego etapu. Po nim szybko doszedłem do siebie - już po 3 tygodniach byłem w domu. To było coś niesamowitego, bo jeszcze chwilę wcześniej każdy oddech był walką. Dziś jestem ogromnie wdzięczny, z jednej strony zespołowi Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, a przede wszystkim dawcy, dzięki któremu mogę żyć - dodaje.

31. Bieg po Nowe Życie - 5 września 2026 r. - Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

12:00 - otwarcie wydarzenia, rozgrzewka i prezentacja uczestników,

12:30 - START Biegu po Nowe Życie,

ok. 14:30 - dekoracja uczestników.