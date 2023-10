Pierwszy samochód od LINK4 ma już nowego właściciela

Z Kartą Dużej Rodziny oszczędzisz na ubezpieczeniu aż do 50 procent!

W loterii z okazji dwudziestolecia LINK4 mógł wziąć udział każdy klient indywidualny, który między 1 czerwca a 31 sierpnia 2023 roku kupił lub przedłużył polisę OC czy OC/AC. Wystarczyło, że ją opłacił i zarejestrował się na stronie internetowej. Do wygrania były dwa samochody Toyota Yaris Cross Hybrid oraz karty paliwowe o wartości 400 złotych.

Pierwsza Toyota znalazła już nowego właściciela. Kluczyki do auta przekazała zwycięzcy loterii Katarzyna Wojdyła, członek zarządu LINK4.

– W roku jubileuszowym postanowiliśmy zapewnić naszym klientom jeszcze więcej pozytywnych emocji, a jednocześnie podziękować im w ten sposób za zaufanie, jakim nas obdarzyli. Cieszę się, że mogę dziś przekazać zwycięzcy jedną z dwóch głównych nagród w loterii. Mam nadzieję, że auto sprawi kierowcy dużo radości. Gratulujemy wygranej i życzymy szerokiej drogi – mówi Katarzyna Wojdyła, członek zarządu LINK4.

To jeszcze nie koniec emocji. Przed nami losowania kolejnych kart paliwowych, każdej o wartości 400 zł, które odbywają się co tydzień. Na nowego właściciela czeka także drugi samochód wraz z ubezpieczeniem do 5000 zł. Losowanie auta zaplanowane jest na 12 października.

– Loteria okazała się wielkim sukcesem. Liczba uczestników przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, co jest dowodem także na to, że Polacy chętnie wybierają ubezpieczenia od LINK4 jako sprawdzonego partnera kierowców. Przekazujemy gratulacje dotychczasowym zwycięzcom losowania i czekamy na finał w październiku – mówi Joanna Talaśka, dyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej LINK4.

LINK4 jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Spółka rozpoczęła działalność w styczniu 2003 i szybko awansowała do grona liderów rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Oferuje także ubezpieczenia domu, OC w życiu prywatnym, turystyczne oraz produkty z linii LINK4 Mama i Tata. LINK4 jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień – między innymi tytułu Marka Godna Zaufania 2023.