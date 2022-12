Poczuj się wyjątkowo na Lotnisku Chopina

Strefa VIP Line została stworzona z myślą o najbardziej wymagających pasażerach, którym zależy na komforcie podróży i prywatności. Doświadczeni pracownicy dokładają wszelkich starań, aby każdy klient poczuł się wyjątkowo – zarówno przed wylotem, jak i po przylocie.

Luksusowe, a jednocześnie przytulne wnętrza stanowią idealne miejsce do relaksu, pracy projektowej czy spotkań biznesowych z możliwością realizowania telekonferencji. Strefa VIP ma dostęp do szerokopasmowego internetu, a na specjalne życzenie istnieje możliwość zorganizowania obsługi i poczęstunku dla gości klienta. Pasażer może także w komfortowych warunkach oddać się lekturze, obejrzeć telewizję, a także odświeżyć się po podróży.

Klienci VIP Line nie będą narzekać na głód i pragnienie, ponieważ czeka na nich duży wybór ciepłych i zimnych przekąsek oraz napojów - zarówno bezalkoholowych, jak i alkoholowych.

Strefa nie dość, że jest zlokalizowana z dala od głównej części Terminala, to posiada dla gości oddzielny i ogrodzony parking, na którym mogą pozostawić samochód na czas podróży.

To jednak nie koniec zalet tej usługi. Strefa VIP posiada własną kontrolę biletowo-bagażową, celną i paszportową. To oznacza, że goście mają zagwarantowaną indywidualną i dyskretną odprawę. Ponadto, nie muszą pilnować czasu odlotu samolotu. Obsługa strefy zadba o to, aby podróżny na czas dotarł na pokład samolotu.

Przejazd na płytę odbywa się luksusowymi limuzynami i to pasażer decyduje, czy chce wejść na pokład jako pierwszy, czy jako ostatni.

Chęć rozpoczęcia lub zakończenia podroży w Strefie VIP Line należy zgłosić do czterech godziny przed przybyciem za pomocą wniosku, który dostępny jest tutaj: https://www.lotnisko-chopina.pl/pl/vip-line.html#tab235