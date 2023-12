Podróż za smakami Podkarpacia

Namaluj interpretację obrazu Józefa Chełmońskiego i zabierz klasę do muzeum

Podkarpacie ma bardzo smaczną choć niewyszukaną kuchnię. Najsłynniejsze bodaj są proziaki – tradycyjne placki z dodatkiem sody (prozy), pieczone na blasze i jedzone z wiejskim masłem i solą. Oczywiście najlepiej na ciepło. Fuczki najłatwiej zjeść z Bieszczadach. To grube placki z ziemniaków i kiszonej kapusty. Podkarpacie ma też swoje pierogi – lasowiackie i huculskie. W tych pierwszych farsz stanowią ziemniaki. Pierogi podaje się sowicie okraszone skwarkami i boczkiem. Pierogi huculskie robi się z nadzieniem z mięsa wołowego i wieprzowego, kapusty kiszonej, ziemniaków i cebuli. Można tu zjeść pyszny, mocno kwaśny żurek z grzybami i boczkiem. Nie można nie spróbować gomółek. To kawałki suszonego twarogu, które tradycyjnie występowały bez dodatków, z kminkiem lub słodką papryką. Obecnie robi się je w wielu wersjach, także na słodko. Hreczanki to kotlety z kaszy gryczanej i mięsa. Na Podkarpaciu można zjeść dziczyznę, flaki z zupełnie innym niż ten znany zestawem przypraw. Na deser koniecznie strudel. Można także zwiedzać region szlakiem kulinarnym „Podkarpackie Smaki”. Spróbujemy na nim także wielu innych dań.

Przy okazji można zwiedzić lub odwiedzić:

Rezerwat Skalny Prządki,

Zamek Kamieniec w Odrzykoniu,

Pijalnię Czekolady w Korczynie,

Centrum Dziedzictwa Szkła,

Muzeum Rzemiosła, Muzeum Podkarpackie i Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie,

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze „Sucha Góra”, Skałki Wspinaczkowe, dawną Cerkiew Grekokatolicką pw. św. Dymitra i wieżę widokową w Czarnorzekach. Jest tu także wyciąg narciarski, trasy narciarstwa biegowego i trasy rowerowe,

Winnice Zamkową w Odrzykoniu

Ścieżkę przyrodnicza i Pomnik Przyrody „Wodospad Trzy Wody” w Komborni,

Centrum Rozrywki Krakowiak w Iwoniczu-Zdroju.

No i oczywiście można pojechać w Bieszczady.

Warto zwrócić uwagę Na Centrum „Szklane Lniane”, położone w samym sercu Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Powstało dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich. To nie tylko nowoczesne centrum konferencyjno-bankietowe. Promuje ono regionalne tradycje hutnictwa szkła, wytwarzania lnianych tkanin i przypomina o naftowej historii regionu.