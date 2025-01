Polacy piją mniej piwa z %

Edukacja finansowa kluczem do sukcesu kolejnych pokoleń

Polacy ograniczają spożycie alkoholu

– Trend świadomego ograniczania spożycia alkoholu na stałe wpisał się już we wzorce zachowań polskich konsumentów – zwłaszcza tych młodszych. Dziś praktycznie wszyscy browarnicy warzą piwa bezalkoholowe, które nie ustępują smakiem i jakością swoim alkoholowym odpowiednikom. Polska jest jednym z największych producentów piw 0,0% w Europie – podkreśla Bartłomiej Morzycki ze Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie. – Już jedna czwarta reklam piwa promuje napoje bez procentów – właśnie po to, aby umacniać ten trend, który mocno wspieramy jako branża.

Aż 40% Polaków przyznaje, że pije mniej niż wcześniej*. To powoduje, że sprzedaż piwa w Polsce z roku na rok spada. Od 2018 r. polski rynek piwa skurczył się o ponad 6 mln hl. Rozwój piw bezalkoholowych jest więc sposobem na dostosowanie się do zmian rynkowych i nowych trendów konsumenckich oraz szansą dla browarów i ich dostawców na utrzymanie produkcji i miejsc pracy.

Rewolucja 0,0% dla zdrowia

Dlaczego Polacy rezygnują z procentów? Wiele osób stawia na zdrowy tryb życia i chce być w pełni dyspozycyjnych każde go dnia. Rośnie także świadomość zagrożeń płynących z ryzykownego spożywania alkoholu. Takie osoby szukają sposobów na redukcję spożycia procentów lub całkowicie eliminują alkohol ze swojej diety i dla wielu z nich piwo bezalkoholowe jest idealną alternatywą. W Polsce całkowite spożycie alkoholu spada i w 2023 r. osiągnęło najniższy poziom od 2006 r. (według oficjalnych danych Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom). Nie ma wątpliwości, że przyczyniła się do tego rosnąca popularność piw 0,0%, które zastępują piwa alkoholowe.

i Autor: materiały prasowe

Czym jest trend NOLO?

NoLo” to skrót od angielskich słów „No alcohol, low alcohol” (czyli „bez alkoholu,mniej alkoholu”). Określa trend związany z ograniczaniem spożycia napojów alkoholowych, rezygnacją z nich bądź wyborem produktów z mniejszą zawartością procentów. Piwo 0,0% jest całkowicie pozbawione alkoholu – nie można się nim upić. Piwo o niewielkiej zawartości alkoholu (ok. 0,5%) spotyka się dziś dużo rzadziej i powstaje ono głównie w mniejszych browarach. Piwo bezalkoholowe jest najbardziej popularnym napojem w kategorii NoLo. To dlatego, że piwo bezalkoholowe pozostaje piwem – zachowuje wszystkie walory smakowe i odżywcze.

i Autor: materiały prasowe

Co Polki i Polacy myślą o piwie bezalkoholowym?**

Orzeźwia i zaspokaja pragnienie (86% i 82%)

Jest smaczne (80%)

Jest bezpieczne dla zdrowia (60%)

Pasuje na rodzinne spotkania i grilla/piknik (89% i 91%)

*Badanie „Identyfikacja trendów w spożyciu napojów alkoholowych i bezalkoholowych w Polsce” przeprowadzone w listopadzie 2024 r. przez SW Research.

** Badanie DIY na platformie Omnisurv by IQS z lipca 2022 r.

ZPPP Browary Polskie