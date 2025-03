KOLEJ oczami kobiet

Kobiety stanowią istotną część załogi PKP Intercity i z sukcesem pełnią funkcje, które kiedyś uważano za typowo męskie. Na stanowisku konduktora pracuje ich 573 – to ponad połowa wszystkich zatrudnionych. Wśród kierowników pociągów jest ich 371, co stanowi ponad 30 proc. osób w tej roli. Wiceprezesem spółki PKP Intercity jest kobieta, a cały zarząd składa się z 6 osób, wśród których 2 to przedstawicielki płci żeńskiej. Kobiety udowadniają, że kolej to miejsce dla każdego, niezależnie od płci.

Zgodnie z rozkładem

Wszystko zaczyna się od stworzenia rozkładu jazdy. W trakcie tego procesu, bierze udział wiele podmiotów. Są to nie tylko przewoźnicy pasażerscy, lecz także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz zarządca infrastruktury kolejowej PK P PLK. O to, aby nowy rozkład gwarantował atrakcyjne czasy przejazdu, a także był jak najlepiej dopasowany do oczekiwań pasażerów, dba Biuro Rozkładu Jazdy PKP Intercity. Jego szeregi zasilają głównie przedstawiciele płci męskiej. Julia Karpińska jest jedyną kobietą w spółce, która odpowiada za współtworzenie rozkładu. Jak twierdzi, kolej przyciąga miłośników transportu, niezależnie od płci. Praca nad rozkładem, oprócz wiedzy merytorycznej, wymaga dodatkowych umiejętności.

Przygotowania na gruncie

W skład struktury spółki wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne obejmujące centralę i zakłady spółki, które mają swoje siedziby w Warszawie, Krakowie, Gdyni i Poznaniu. Dyrektorką Zakładu Północnego w Trójmieście jest Magdalena Zeler. Do jej obowiązków należy nadzór nad realizacją przewozów pociągów PKP Intercity w północnej części kraju. W zakładzie pracuje blisko 2 tys. osób, z czego około 1,4 tys. to mężczyźni. W przypadku Magdaleny praca na kolei był tradycją rodzinną, bo kolejarzem był zarówno dziadek, jak i tata. Ona sama zaczęła pracę w PKP Intercity na stanowisku konduktora w 2002 r. Przez kolejne lata poznawała tajniki kolejowych stanowisk: pracując jako kasjer, instruktor handlowy, naczelnik sekcji przewozów czy sekcji handlowej.

- Imponowała mi pasja, z jaką moja rodzina traktowała pracę na kolei. Wtedy jeszcze nie sądziłam nawet, że zostanę kolejarzem, ale wiedziałam, że kolej to miejsce, które można polubić, a nawet pokochać – mówi Magdalena.

– Umiejętności i wiedza, którą nabyłam pracując jako konduktorka czy kasjerka okazały się bardzo cenne i pomocne dla mojej dalszej kariery. Było mi dużo łatwiej spojrzeć na ludzi, których pracę poznałam. Myślę, że w dużej mierze ta praca pokazała mi, że każdemu pracownikowi, bez względu na to, jaką wykonuje pracę, należy się uznanie i szacunek – dodaje Magdalena Zeler.

Kobieta też może być maszynistką

Aby samodzielnie prowadzić pociągi trzeba zdobyć licencję oraz świadectwo. Do uzyskania licencji konieczne jest odbycie kursów, które trwają około dwóch miesięcy. Świadectwo zdobywa się zaś w procesie szkolenia w ciągu ok. 14 miesięcy. Składa się ono z czterech etapów. Pierwsze dwa to szkolenia praktyczne i teoretyczne. Następnie w trzeciej części przechodzi się do prowadzenia pojazdu kolejowego pod nadzorem instruktora. Ostatni etap to szkolenia na symulatorze.

Pociąg nie ruszy w trasę bez drużyny konduktorskiej!

Pracownicy drużyn konduktorskich są gospodarzami pociągu podczas podróży, witają i pomagają pasażerom wsiadającym i wysiadającym ze składu. W trakcie przejazdu czuwają nad bezpieczeństwem i komfortem podróżnych. Przeważnie pracują w dwuosobowym zespole, a ich zadania nadzoruje kierownik pociągu. Odpowiada on za bezpieczeństwo, informację i koordynację prac całego zespołu: maszynistów, konduktorów, serwisu sprzątającego i obsługi WARS. Do jego obowiązków należy również prowadzenie dokumentacji podczas przejazdu pociągu.

Pierwsza kobieta za sterami w 2017 r.

Pociąg nie ruszy w trasę bez maszynisty czy maszynistki, którzy go poprowadzą. A liczba kobiet na tym stanowisku systematycznie rośnie. Pierwsza kobieta prowadząca pociągi dalekobieżne została zatrudniona w PKP Intercity w2017 r. Dziś, na stanowisku maszynisty w PKP Intercity pracuje już 14 kobiet, a kolejne 35 jest w trakcie zdobywania uprawnień do tego zawodu.

Na tych stanowiskach też nie brakuje kobiet!

W kadrze zarządzającej panie obejmują 33 stanowiska dyrektorskie i 88 pozycji naczelników oraz zastępców. Coraz częściej można je spotkać także w profesjach wymagających wiedzy technicznej – na stanowisku elektromontera, mechanika czy maszynisty. Choć wciąż stanowią mniejszość, ich obecność systematycznie rośnie.

- W mojej profesji kluczowe umiejętności to skuteczna komunikacja, sztuka negocjacji i umiejętność rozwiązywania konfliktów. W kontekście planowania i koordynacji, bardzo ważne jest też szybkie podejmowanie decyzji – podkreśla Julia Karpińska.

– Czy może być coś piękniejszego w pracy niż przychodzenie do niej z uśmiechem na twarzy? Brak monotonii, nieprzewidywalność przebiegu służby, a także, po prostu satysfakcja z kolejnego, udanego dnia. Jeśli lubisz wyzwania, a tego w naszym zawodzie nie brakuje – trzeba spróbować! A nuż z „przyszłam tylko na chwile” przerodzi się w „stację emerytura!” – zachęca do pracy na kolei Magdalena Twardowska, Kierownik Pociągu w Zakładzie Zachodnim PKP Intercity.

– Dziewczyny! Uczcie się pilnie, chłońcie instrukcje - pokażcie chłopakom, że dla kobiet też jest miejsce w tym kolejowym świecie. Jest nas coraz więcej! - podsumowuje Urszula Calik, maszynistka w Zakładzie Południowym PKP Intercity.

