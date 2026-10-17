Niepokojące zdarzenia w szkołach. Policja podała najnowsze dane

Na terenie całego kraju trwają nasilone policyjne patrole w szkołach. Mundurowi koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno młodzieży, jak i kadrze pedagogicznej. Działania wystartowały w miniony piątek, będąc bezpośrednią reakcją na brutalne incydenty, które miały miejsce w placówkach edukacyjnych w poprzednich tygodniach.

W sobotę, 17 października funkcjonariusze podzielili się aktualnym raportem ze swoich operacji. Z danych zebranych do godziny szóstej rano wynika, że zanotowano 518 incydentów. W każdym z tych przypadków stróże prawa musieli podjąć interwencję ze względu na uzasadnione obawy o popełnienie przestępstwa.

Efekty prowadzonych operacji robią wrażenie. Od momentu inauguracji całej akcji mundurowi zrealizowali w Polsce przeszło 211 tysięcy kontroli w budynkach szkolnych. W efekcie tych interwencji zatrzymano już 194 osoby.

Policja monitoruje także internet

Służby nie skupiają się tylko na fizycznej obecności w szkolnych murach. Policjanci całodobowo przeczesują również przestrzeń wirtualną, błyskawicznie odpowiadając na wszelkie informacje mogące zwiastować niebezpieczeństwo.

W trakcie poniedziałkowego spotkania poświęconego kwestiom bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych, szef rządu Donald Tusk zapowiedział, że szkoły pozostaną pod baczną obserwacją służb, dopóki będą występować sytuacje wzbudzające lęk społeczny.

19-latek dokonał ataku w szkole w Ostrołęce. Usłyszał zarzuty:

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Zmieni się charakter działań policji w szkołach

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński w piątek poinformował, że sytuacja ulega uspokojeniu. Obejmuje to zarówno nastroje panujące wśród społeczeństwa, jak i komunikaty pojawiające się w przestrzeni cyfrowej.

Wobec powyższego, profil aktywności funkcjonariuszy ma ulec przeobrażeniu. Zamiast dotychczasowej wzmożonej kontroli i bezpośredniego nadzoru w placówkach, służby mają się teraz skupić na szeroko zakrojonych działaniach edukacyjnych i prewencyjnych w skali całego kraju.

Mundurowi zaznaczają jednak stanowczo, że ochrona dzieci, młodzieży i nauczycieli to dla nich sprawa nadrzędna. Zapewniają, że wszelkie informacje o potencjalnym ryzyku będą w dalszym ciągu skrupulatnie weryfikowane.