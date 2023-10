Polska już nie kupuje ropy w Rosji

Od 2015 roku sukcesywnie zmniejszał się udział rosyjskiej ropy. Od 2015 roku jej udział w ogólnym imporcie do Polski dynamicznie spadał, osiągając coraz niższe poziomy. W 2022 roku osiągnął 42 proc., by w początkach 2023 roku spaść do zera: 2014 – 91 proc., 2015 – 88 proc., 2016 – 81 proc., 2017 – 80 proc., 2018 – 76 proc., 2019 – 67 proc., 2020 – 70 proc., 2021 – 61 proc., 2022 – 42 proc.

Inwazja na Ukrainę skłoniła państwa Unii Europejskiej do wprowadzenia sankcji na Rosję na sprzedaż ropy. Polska bodaj najgłośniej apelowała, by nie podpisywać żadnych kolejnych kontraktów z Rosją. Państwa europejskie, w tym nasz kraj, liczyły jednak, że Rosja wywiąże się z tych umów, które były już zawarte. Jednak w lutym 2023 r. Rosja – w odpowiedzi na sankcje - zaprzestała eksportu ropy do Polski. Eksport wstrzymał rosyjski operator rurociągu Przyjaźń, spółka Transnieft.

Polski gigant paliwowy – ORLEN – został z dnia na dzień postawiony w bardzo trudnej sytuacji.

Warto wiedzieć, ropa ropie nie równa. Polskie rafinerie nastawione były na przerób ropy naftowej ze Wschodu. Nie można więc było kupić ropy gdziekolwiek. Początkowo musiała ona mieć podobne parametry jak rosyjska. ORLEN jednak dość szybko poradził sobie zarówno z kupnem, jak i przerobem surowca.

Obecnie ORLEN ma rozbudowaną bazę dostawców, z którymi na przestrzeni ostatnich lat nawiązał silne i partnerskie relacje. W 2022 r. do rafinerii koncernu trafiło 19 gatunków rop z 13 krajów – Rosja (wciąż jeszcze), Arabia Saudyjska, Norwegia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Azerbejdżan, Kazachstan, Nigeria, Algieria, Libia, Gujana, Polska oraz Litwa. Kontrakty ze sprawdzonymi partnerami pozwoliły ostatecznie uniezależnić się od Rosji.

Podpisana w 2022 r. umowa z Saudi Aramco, zagwarantowała zwiększenie dostaw surowca od tego producenta do 20 mln ton ropy rocznie, co stanowi ok. 45 proc. zapotrzebowania na ropę całej Grupy ORLEN. Dodatkowo, w czerwcu 2023 r. ORLEN podpisał z brytyjskim koncernem bp umowę przewidującą dostawy w ciągu roku łącznie do ponad 6 mln ton ropy naftowej ze złóż na Morzu Północnym. Dostawy te pokryją z kolei około 15 proc. zapotrzebowania koncernu. Wszystkie kontrakty z zagranicznymi partnerami oraz zakupy typu spot (dostępne na rynku od ręki) zapewnią Polsce w 2023 r. pierwszy raz całkowite uwolnienie się od ropy z Rosji.