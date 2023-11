Ponad 4,2 mld euro z Funduszy Europejskich dla firm, samorządów i ośrodków innowacji. Poznaj ofertę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nowoczesna gospodarka

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to jeden z głównych programów realizowanych w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Jego łączny budżet wynosi 7,9 mld euro, z czego PARP rozdysponuje 2,82 mld euro.

Do głównych celów programu FENG można zaliczyć: zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii; wzrost konkurencyjności MŚP; rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii.

Ekspansja zagraniczna i rozwój startupów

Do 30 listopada 2023 r. trwa nabór do konkursu „Promocja marki innowacyjnych MŚP”, który ma na celu wzmocnienie potencjału eksportowego mikro, małych i średnich przedsiębiorców z wybranych sektorów na rynkach międzynarodowych. Pomoc finansową uzyskają projekty, które promują markę produktową przedsiębiorcy i Markę Polskiej Gospodarki. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na: udział w zagranicznych targach w charakterze wystawcy, wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji oraz kampanie promocyjne związane z udziałem w wydarzeniach targowych, a odbywające się w elektronicznych mediach masowych. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Z kolei do 19 grudnia 2023 r. przyjmowane są wnioski w konkursie na operatora programu „Laboratorium Innowatora”. W naborze mogą wziąć udział podmioty działające na rzecz innowacyjności (np. centra innowacji, centra transferu technologii, parki technologiczne, inkubatory), realizujące programy wsparcia innowacyjnych pomysłów biznesowych osób fizycznych lub startupów. Wyłonieni w konkursie operatorzy będą realizować autorskie programy mentoringowe, w ramach których zapewnią kompleksowe wsparcie indywidualnym innowatorom (pomysłodawcom), zainteresowanym rozwijaniem innowacyjnych produktów oraz założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej typu startup. Budżet konkursu to 14 mln zł z FENG.

Oferta FENG na 2024 rok

Kolejne nabory w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki zostaną uruchomione w przyszłym roku. W styczniu planowane jest ogłoszenie konkursu „Granty na eurogranty”, którego celem jest wsparcie wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską. Wsparciem zostaną objęte działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, a także przygotowaniem, ewentualną korektą i prezentacją projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE.

W pierwszej połowie 2024 r. planowane jest również uruchomienie kolejnych naborów – w ramach FENG – „Ścieżki SMART” przeznaczonych dla pojedynczych MŚP, a także konsorcjów. Działanie ma na celu wsparcie kompleksowych projektów z zakresu: prac badawczo-rozwojowych, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Planowany jest również nabór „Promocja marki innowacyjnych MŚP” z FENG – promowanie marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Japonii.

Na pomoc z programu FENG będą mogły liczyć także ośrodki innowacji oraz klastry. W konkursie „Rozwój oferty OI dla firm” wsparcie będzie ukierunkowane na rozwój potencjału pojedynczych lub konsorcjalnych ośrodków innowacji o określonych specjalizacjach, przyczyniające się do rozszerzenia ich oferty o nowe lub ulepszone proinnowacyjne usługi dla firm. Z kolei w ramach konkursu „Rozwój oferty klastrów dla firm” oferowane będzie wsparcie w zakresie zwiększania profesjonalizacji działalności koordynatorów ponadregionalnych klastrów wzrostowych, celem rozwoju innowacyjnej oferty usługowej dla firm w zakresie B+R+I.

W przyszłym roku planowane są również kolejne nabory w ramach działania „Startup Booster Poland” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Zakłada ono wsparcie poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów), udzielane przez wybranych w trybie konkursowym operatorów, w celu przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstw.

Rozwój Polski Wschodniej

PARP jest również zaangażowana w realizację Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW). Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz zapewnienie wyższej jakości życia w tej części kraju. Ogólny budżet FEPW wynosi 2,65 mld euro, z czego w ramach oferty PARP ponad 1,39 mld euro. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, a także jednostki samorządu terytorialnego (JST) z województwa lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części Mazowsza (bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów).

Gospodarka o obiegu zamkniętym i zrównoważona mobilność

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) pomaga tworzyć zrównoważoną, niskoemisyjną i konkurencyjną gospodarkę. Wsparcie w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji – to główny cel projektu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji”. Konkurs jest otwarty dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Polski Wschodniej. Maksymalna kwota dofinansowania kosztów projektu wynosi niemalże 83 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 19 grudnia 2023.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej prowadzone są także dwa nabory: „Zrównoważona mobilność miejska – nabór konkurencyjny” (dla miast z przedziału 50-100 tys. mieszkańców) i „Zrównoważona mobilność miejska – nabór niekonkurencyjny” (dla miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, wraz z ich obszarami podmiejskimi) skierowane do miast wojewódzkich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

W ramach naborów możliwe jest uzyskanie dofinansowania m.in. na zakup taboru bezemisyjnego, takiego jak tramwaje, trolejbusy lub autobusy, a także na budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury transportu miejskiego oraz digitalizację systemu mobilności miejskiej. „Zrównoważona mobilność miejska – nabór konkurencyjny” trwa do 12 grudnia 2023 r., a „Zrównoważona mobilność miejska – nabór niekonkurencyjny” do 18 grudnia 2025 r.

Oferta FEPW na 2024 rok

Jednym z konkursów realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, który jest planowany na początku 2024 r., jest „Zrównoważona turystyka”. W ramach działania wspierane będą kompleksowe projekty obejmujące tworzenie ponadregionalnych szlaków turystycznych o najwyższym potencjale przyciągania turystów, w szczególności związane z rozwojem tras rowerowych, infrastruktury na potrzeby turystyki kajakowej i kamperowej.

W 2024 r. planowany jest również nabór do konkursu „Wzornictwo w MŚP” z FEPW, który zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej. Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Ponadto w ramach FEPW planowane jest ogłoszenie konkursu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” na wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji przedsiębiorstwa oraz „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” – wsparcie mające na celu zwiększenie innowacyjności procesów produkcji lub usług oraz produktywności, obejmujące przeprowadzenie diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, na podstawie której zostanie wdrożona innowacja procesowa lub produktowa.

Na pomoc w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej będą mogły liczyć także startupy. Wybrane przez PARP nowe partnerstwa – jako Platformy startowe – na początku 2024 r. rozpoczną działalność i będą pozyskiwać zgłoszenia osób fizycznych, które mają ambicję uruchomić i rozwijać własny startup w Polsce Wschodniej. W toku programu inkubacji nowopowstały podmiot (startup) korzystać będzie z darmowych usług niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem swojego pomysłu biznesowego. Po zakończeniu inkubacji najlepsze startupy uzyskają możliwość́ ubiegania się o bezzwrotne wsparcie PARP w wysokości do 600 tys. zł z przeznaczeniem na dalszy rozwój działalności.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów można znaleźć na stronie: www.parp.gov.pl