Posiadając auto, łatwo popełnić ten błąd. Kara to prawie 8,5 tys. zł!

Jak zachęcać seniorów do podróżowania? Stowarzyszenie Projekt Tarnów podsumowuje kampanię „Cudowna Podróż”

Nowy Rok niesie ze sobą wiele zmian i tradycyjnie już – podwyżek. Jedna z nich dotyczy milionów polskich kierowców. Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe kary za brak OC*. Nie ma co liczyć na wyrozumiałość Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), który rozlicza niesolidnych kierowców. Komputerowe systemy na bieżąco śledzą ważność polis i wychwytują tych, którzy zapomnieli o przedłużeniu umowy albo świadomie unikają jej zawarcia. OC sprawdzane jest też prawie zawsze podczas kontroli drogowej przez policję, Straż Graniczną czy funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego.

Drakońskie kary. Takie są nowe stawki

Nowe stawki kar są drakońskie. Zależą od kategorii pojazdu i okresu, w którym brakuje polisy.

W przypadku samochodów osobowych, stawki za brak ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego od 1 stycznia 2024 roku prezentują się następująco:

brak OC do 3 dni – 1700 zł (20% pełnej opłaty),

od 4 do 14 dni – 4250 zł (50% pełnej opłaty),

powyżej 14 dni – 8490 zł (100% pełnej opłaty).

Nowa maksymalna kara za brak OC motocykla wzrosła do 1400 zł, natomiast w przypadku ciężarówki czy autobusu grzywna od 1 stycznia wynosi aż 12 730 zł!

To nie koniec podwyżek na ten rok. Od 1 lipca stawki jeszcze bardziej pójdą w górę, ponieważ wtedy przewidziana jest kolejna podwyżka minimalnej płacy, od której wyliczane są grzywny.

Mimo surowych konsekwencji w Polsce wciąż nie brakuje kierowców, którzy jeżdżą bez OC. Rocznie UFG ujawnia ponad 300 tysięcy takich przypadków!

Te błędy są najczęstszym powodem problemów

Brak OC nie zawsze wynika ze świadomego zaniechania. Często jest efektem niezamierzonego błędu. Fundusz Gwarancyjny wymienia trzy najczęściej spotykane sytuacje, które mogą prowadzić do braku aktualnego ubezpieczenia:

Kupując auto, zachowujesz aktualne OC byłego właściciela. Możesz z niego korzystać tylko do ustalonej daty w umowie. Gdy ta data wygasa, konieczne jest posiadanie własnej polisy. Ważne jest, aby nie odkładać tego zadania na ostatnią chwilę i załatwić je wcześniej, zapewniając ciągłość ubezpieczenia. Przekonanie o automatycznym przedłużeniu polisy może prowadzić do problemów. Dzieje się tak pod warunkiem opłacenia wszystkich składek. Zaległości w ratach powodują wygaśnięcie umowy z końcową datą. Mylne przekonanie, że unieruchomiony samochód nie wymaga polisy. Nawet jeśli pojazd stoi nieużywany na parkingu czy jest latami garażowany, ale nadal jest zarejestrowany, jego właściciel musi wykupić OC.

Warto zdawać sobie sprawę, że prawdziwe konsekwencje braku OC stają się szczególnie dotkliwe, gdy dojdzie do wypadku. Kierowca poruszający się nieubezpieczonym pojazdem jest w pełni odpowiedzialny finansowo za wszelkie szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. M oże to oznaczać dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych strat do pokrycia.

Pakiet OC z korzyściami od LINK4

OC to absolutna konieczność. A jeśli OC, to najlepiej w pakiecie z dodatkowymi korzyściami. Taki właśnie Pakiet OC znajdziesz w LINK4, gdzie oferowany jest wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony.

To nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale również pewność, że w razie kolizji czy wypadku zawsze masz zapewnioną pomoc drogową i holowanie. Dodatkowo gdy Twoje auto z powodu uszkodzeń nie będzie się nadawało do dalszej jazdy, LINK4 dostarczy Ci samochód zastępczy na okres 3 dni – także po kradzieży.

Uszkodzona opona? LINK4 zorganizuje pomoc

Nie pozostaniesz bez pomocy w kłopotliwej sytuacji związanej z przebiciem opony. Samodzielna wymiana koła może być wyzwaniem, ale z Pakietem OC w LINK4 nie musisz się tym martwić. Wystarczy, że skontaktujesz się z infolinią, a fachowiec zajmie się wymianą na koło zapasowe, które znajduje się w wyposażeniu pojazdu. Jeśli to nie będzie możliwe, auto zostanie odholowane do warsztatu.

Poszerz swoją ochronę

W LINK4 swoją ochronę OC łatwo połączysz z pakietem korzyści w ramach Programu Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance. Aby zyskać jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa, warto skorzystać z dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Auto Assistance to pomoc w sytuacjach awaryjnych i holowanie niemal w całej Europie. Już podstawowa opcja tego ubezpieczenia zapewnia lawetę do 500 km. Dodając do OC ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) chronisz siebie i bliskich przed finansowymi skutkami poważnych urazów spowodowanymi nieszczęśliwym wypadkiem w Twoim samochodzie.

Tak kupisz ubezpieczenie w LINK4

W LINK4 możesz nie tylko w bardzo łatwy sposób skomponować sobie zestaw ubezpieczeń komunikacyjnych, ale również rozłożyć składkę nawet na 4 raty.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego pakietu OC lub OC+AC.

Na stronie internetowej link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

*Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (ufg.pl)

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.