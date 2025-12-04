Potęga Zagłębia Miedziowego zaczęła się w 1957 r.

2025-12-04

Polska dysponuje największymi złożami miedzi w Europie. KGHM znajduje się w czołówce globalnych producentów tego strategicznego surowca i jest liderem w Europie – odpowiada za niemal 50 proc. unijnej produkcji miedzi górniczej.

1949–1954

Na terenie dzisiejszego Zagłębia Miedziowego wydobywano miedź już wcześniej. Dlatego po wojnie reaktywowano, a następnie rozbudowano kopalnie Starego Zagłębia Miedziowego „Lena”, „Konrad” i „Nowy Kościół”.

1957 r.

Złoża miedzi w Polsce zostały odkryte 23 marca 1957 r.przez zespół geologów pod kierownictwem Jana Wyżykowskiego, pracujący dla Państwowego Instytutu Geologicznego. Miedź znaleziono w próbkach wydobytych z otworów wiertniczych w Sieroszowicach, w rejonie Lubina i Polkowic. To odkrycie dało początek KGHM i polskiej potęgi w wydobyciu miedzi. Wyżykowski udokumentował, że na powierzchni 175 km kw. znajduje się aż 19,3 mln t miedzi. To największe w Europie i jedno z największych na świecie złóż rudy miedzi.

1960-1970

Powstanie kopalni „Lubin” i „Polkowice”.

1969–1974

Budowa kopalni „Rudna”, największej w KGHM Polska Miedź.

1996 r.

Połączenie zakładów „Polkowice” i „Sieroszowice” w jeden.

2023 r.

W Kwielicach wybudowano szyb GG-1 o głębokości 1348 m. Dostarcza on powietrze i umożliwia eksploatację złoża „Głogów Głęboki- Przemysłowy”. Połączono go z Zakładami Górniczymi „Rudna”. To największy podziemny projekt w branży metali nieżelaznych w Europie.

2025 r.

W czerwcu 2025 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu prac związanych z budową trzech nowych szybów: Retków, Gaworzyce oraz GG-2 „Odra”. Rozpoznanie geologiczno-hydrogeologiczne to pierwszy etap budowy tych kluczowych dla Spółki inwestycji, który umożliwi wybór najlepszej technologii głębienia, a także określenie głębokości mrożenia górotworu. Te projekty to przełomowy moment długoterminowego rozwoju spółki i Zagłębia Miedziowego.

