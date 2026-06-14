Gwałtowne burze nad Polską. IMGW ostrzega przed groźną pogodą

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaalarmował mieszkańców aż 11 województw w północnej i centralnej części kraju. Eksperci od pogody przewidują silne ulewy, porywisty wiatr oraz punktowe opady gradu. Co więcej, w wybranych obszarach na północy wydano także komunikaty hydrologiczne ostrzegające przed błyskawicznym przyborem wód.

Żółte alerty meteorologiczne dotyczą w całości województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują również w częściach województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego.

Z najnowszych wyliczeń wynika, że wyładowaniom atmosferycznym będą wtórować opady deszczu rzędu 25 mm oraz wichury osiągające prędkość nawet 75 km/h. Lokalnie może sypnąć gradem. Burzowe alerty pozostaną w mocy w niedzielę w godzinach od 11:00 do 23:00.

Ryzyko podtopień na północy. IMGW wydał alerty hydrologiczne

Na tym jednak nie koniec ostrzeżeń, bo synoptycy IMGW ogłosili także alerty hydrologiczne pierwszego stopnia. Dotyczą one fragmentów województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Z powodu rzęsistych opadów rzeki mogą gwałtownie wzbierać, co grozi podtopieniami, zwłaszcza na mniejszych rzeczkach i w miastach.

Żółty alert meteorologiczny (I stopnia) sugeruje wystąpienie groźnej aury, która niesie ze sobą ryzyko strat materialnych i zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia. Z kolei ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza prawdopodobieństwo punktowego i szybkiego przekroczenia poziomów ostrzegawczych na wodach.

Nawałnice przeszły przez Śląsk: