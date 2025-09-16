Powstaną nowe nisko- i zeroemisyjne inwestycje energetyczne

Zmiana technologii wytwarzania jest konieczna nie tylko ze względów środowiskowych, ale i gospodarczych. Nowe inwestycje zapewnią miejsca pracy oraz bezpieczne i stabilne dostawy energii dla Polaków.

Aspekt ekonomiczny Sztuczne wydłużanie czasu pracy starych wyeksploatowanych i nieefektywnych bloków węglowych to ogromne koszty, które mają negatywny wpływ na ceny energii dla odbiorców końcowych. Już teraz produkcja energii z węgla kamiennego w Elektrowni Dolna Odra ma charakter szczytowy, nie jest w stanie pokryć kosztów produkcji i utrzymania, z tego tytułu szacowana strata finansowa PGE (na poziomie EBITDA) w 2024 r. wyniosła kilkaset mln zł. Tańszy prąd to dobra wiadomość dla gospodarstw domowych i dla całej gospodarki. Międzynarodowi przedsiębiorcy, szukając miejsca inwestycji biorą pod uwagę koszty prowadzenia działalności, w tym cenę energii. Tańsza, a do tego czystsza energia to większa zachęta do inwestowania w Polsce i tworzenia nowych miejsc pracy w różnych branżach.

Nowe inwestycje w Gryfinie i Rybniku

W sąsiedztwie elektrowni węglowych Grupy PGE powstają nowoczesne elektrownie gazowe. Kolejne inwestycje obejmą magazyny energii. W Gryfinie od roku pracuje największa w Polsce elektrownia gazowo-parowa PGE Gryfino Dolna Odra o mocy 1366 MW brutto. W tej lokalizacji PGE planuje zbudować także kolejną elektrownię gazową o mocy 600 MW (do końca 2029 r.). Tu powstanie też bateryjny magazyn energii o mocy 400 MW i min. pojemności 800 MWh oraz Ciepłownia Gryfino o mocy ok. 28 MWt. Łącznie na inwestycje w powiecie gryfińskim Grupa PGE przeznaczy 7 mld złotych.

W Rybniku PGE buduje nowoczesną elektrownię gazową o mocy 882 MW. Jej uruchomienie jest planowane w 2027 r. Trwa też przetarg na budowę kolejnej elektrowni gazowej o mocy 600 MW. W planach są też inwestycje w OZE i z zakresu magazynowania energii. PGE analizuje też potencjalną inwestycję w nowe źródło wytwarzania ciepła w Rybniku – we współpracy miastem Rybnik i z PGNiG Termika z Grupy ORLEN. Co ważne, transformacja nie spowoduje przerw w dostawie prądu i ciepła dla mieszkańców tych regionów.

Bełchatów i Turów

Z zaktualizowanego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej wynika, że Bełchatów jest brany pod uwagę jako jedno z dwóch potencjalnych miejsc budowy drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. Pierwsze analizy wskazują, że nie ma przeciwwskazań do posadowienia tam takiej inwestycji. Natomiast w Turowie PGE przewiduje budowę elektrowni gazowej klasy 600 MW, nowej elektrociepłowni, a także analizy pod kątem instalacji małych reaktorów modułowych (SMR) oraz projekty OZE, w tym z zakresu magazynowania energii.

Czas na nowe technologie

Elektrownie gazowe mają przewagę nad węglowymi tj. są bardziej efektywne, elastyczne i mniej emisyjne, co przekłada się na niższe opłaty za emisję CO2. Turbiny gazowe mogą zapewnić moc rezerwowo-szczytową do błyskawicznego uruchomienia i ciągłej pracy, a ponieważ szybko reagują na zmiany zapotrzebowania na energię – są pożądane w systemach, w których rośnie udział OZE. Aby w pełni wykorzystać produkcję z OZE, konieczne są także inwestycje w magazyny energii w Polsce.

Elektrownia w Gryfinie jedną z najnowocześniejszych w Europie Elektrownia PGE Gryfino Dolna Odra to największa i najbardziej sprawna elektrownia gazowa w Polsce! Ma ona dwukrotnie wyższą sprawność i prawie trzykrotnie niższą emisyjność CO2 niż bloki węglowe Elektrowni Dolna Odra!

W transformacji człowiek jest najważniejszy

Zaplanowane już w 2020 r. wygaszanie elektrowni węglowej Dolna Odra będzie procesem stopniowym. Zatrudnienie w tym zakładzie będzie systematycznie zmniejszane do 2030 r. Dzięki inwestycji w nowe źródło ciepła w Gryfinie – pojawią się nowe miejsca pracy w spółce PGE Energia Ciepła. Podobnie będzie po powstaniu kolejnych inwestycji. Znaczna część pracowników elektrowni będzie mogła także skorzystać z emerytur i świadczeń pomostowych. Pracownicy Elektrowni Dolna Odra, którzy chcą pozostać aktywni zawodowo, jako pierwsi będą informowani o wolnych wakatach w spółkach z Grupy PGE. Dodatkowo podejmowane są inicjatywy, mające na celu nawiązanie współpracy z innymi pracodawcami. W przypadku pracowników Elektrowni Dolna Odra, Ci, którzy nie planują kontynuacji zatrudnienia w Grupie PGE mogą skorzystać z tzw. porozumienia etatyzacyjnego, przewidującego odprawę w wysokości 30-krotności pensji (w zależności od indywidualnej sytuacji łączna wysokość świadczenia dla jednego pracownika może wynieść nawet ok. 400 tys. zł). Inną opcją jest możliwość skorzystania z ustawowych osłon socjalnych, w tym m.in. wypłaty 80 proc. wynagrodzenia przez okres czterech lat. Dodatkowo PGE GiEK realizuje program dobrowolnych odejść dla pracowników niespełniających warunków ustawy, który cieszy się dużym zainteresowaniem.

