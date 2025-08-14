Pożar zabrał dorobek ich życia. "Wszyscy stoją i płaczą"

Ogień odebrał im dach nad głową, a dym przesłonił nadzieję. Pożar w Ząbkach to nie tylko straty materialne, ale przede wszystkim dramat ludzkich istnień. Jak pogorzelcy odnajdą się w nowej, brutalnej rzeczywistości? O tym rozmawiał z nimi reporter "Polski na ucho" Jarema Jamrożek.

Pożar zabrał dorobek ich życia. Wszyscy stoją i płaczą

Lipcowy pożar w Ząbkach pokazał niszczycielską siłę żywiołu i solidarność ludzi, ale też uwypuklił problem niedostatecznego ubezpieczenia mieszkań. Wielu pogorzelców straciło wszystko, a odszkodowania nie zawsze pokrywają straty. O tym opowiadają w nowym odcinku cyklu reportaży "Polska na ucho".

"Straszna tragedia, nie wyobrażam sobie. Tu są koleżanki moje, to są koleżanki moich dzieci, więc wszyscy stoją i płaczą" – te słowa mieszkanki Ząbek, świadka pożaru, oddają atmosferę panującą w mieście po tym, co stało się 3 lipca. Ogień, który pochłonął blok mieszkalny, zostawił za sobą nie tylko zgliszcza, ale przede wszystkim ludzką rozpacz.

"Czuję szczęście w nieszczęściu"

"Czuję szczęście w nieszczęściu. To jest chyba najgorsze. Bo pan też na poddaszu mieszkał, tak? Na samej górze. Moje mieszkanie właśnie w tym momencie płonie, te, w którym mieszkałem. Ale znam wszystkich sąsiadów. Patrzę na to, boli mnie to strasznie" – relacjonuje jeden z mieszkańców, który na szczęście zdążył się wyprowadzić. Jego słowa to echo poczucia winy i ulgi, które towarzyszy tym, którzy ocaleli.

Dach nad głową – ceną marzeń?

Dla wielu mieszkańców ogień przekreślił plany i marzenia. "Kupiliśmy to mieszkanie osiem lat temu. No i co tu dużo mówić, nadal spłacamy hipotekę" – wyznaje jedna z pogorzelczyń, ukazując dramatyczną sytuację wielu rodzin, które w jednej chwili straciły nie tylko dom, ale i perspektywę spokojnej przyszłości.

"Dlaczego do tego dramatu musiało dojść?" – to pytanie, które zadają sobie mieszkańcy Ząbek, szukając winnych i przyczyn tragedii. Otwartym pozostaje pytanie o jakość budownictwa i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

Nadzieja w solidarności

W obliczu tragedii mieszkańcy Ząbek pokazali siłę wspólnoty. "Przynosili nam różne rzeczy do jedzenia, wodę i tak dalej, więc też byli zaangażowani tak pośrednio w akcję" – relacjonuje jeden z poszkodowanych, podkreślając znaczenie wsparcia w trudnych chwilach.

Całego reportażu w ramach cyklu "Polska na ucho", posłuchacie poniżej lub na stronie Mediateka.pl.

