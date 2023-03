Poznaj BLIKA zbliżeniowego i płać telefonem – najwygodniej

BLIK to w 100% polski system płatności, obecny na rynku już od 8 lat. Dzięki BLIKOWI łatwo i szybko zapłacisz w sklepie czy internecie oraz wpłacisz i wypłacisz gotówkę w bankomacie. Mogą z niego korzystać klienci banków, które udostępniają to rozwiązanie w swoich aplikacjach mobilnych. Najnowszą funkcją BLIKA są wygodne i bezpieczne płatności zbliżeniowe.

Jak działa BLIK zbliżeniowy?

Płatności zbliżeniowe BLIK działają dzięki technologii zbliżeniowej, na takiej samej zasadzie jak płatności zbliżeniowo kartą. Aby korzystać z BLIKA zbliżeniowego, nie trzeba jednak posiadać karty płatniczej, wystarczy zainstalować aplikację mobilną banku, który udostępnia usługę. W trakcie aktywacji należy włączyć funkcję NFC, która umożliwia wymianę danych z terminalem płatniczym oraz zapewnia wymaganą silną blokadę telefonu. To bardzo proste, choć w poszczególnych bankach proces ten może wyglądać inaczej. W razie jakichkolwiek wątpliwości po prostu skontaktuj się z obsługą swojego banku lub wejdź na stronę blik.com.

Ale czy to na pewno bezpieczne?

BLIK zbliżeniowy to bezpieczna metoda płatności. Płacąc w ten sposób, konieczne jest odblokowanie telefonu PIN-em, odciskiem palca lub biometrią twarzy, tak więc nikt poza Tobą nie zrealizuje takiej transakcji Twoim urządzeniem. Cały proces trwa zaledwie kilka sekund, a jedyne, czego potrzebujesz, to skonfigurowana uprzednio usługa w aplikacji banku na telefonie. Odblokowujesz, zbliżasz – i już. Nie musisz szukać portfela i sprawdzać, czy masz przy sobie kartę lub gotówkę. Płacąc BLIKIEM zbliżeniowym, nie przejmujesz się także dostępem do sieci czy zasięgiem. A zakupy możesz zrobić na całym świecie – w Polsce zbliżeniowo BLIKIEM zapłacisz właściwie wszędzie, gdzie jest terminal płatniczy, a za granicą tam, gdzie akceptowane są płatności Mastercard. Wszystko to oczywiście za darmo. To takie proste i wygodne!