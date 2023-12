Pożyczka na dużą rodzinną Wigilię

Beata Bakalarz, Doradczyni Klienta z Gdańska, która w Providencie pracuje od 10 lat

– Ci, którzy przychodzą do nas po pożyczkę, przekonują się, że możliwa jest taka, z której klient jest zadowolony i pewien, że nie będzie mu się działa krzywda – wyjaśnia Beata Bakalarz. W Providencie zaczęła pracować, żeby sobie dorobić, jednak ta praca ją wciągnęła. Jak mówi, udzielanie pożyczki to najprzyjemniejsze chwile dla Doradców Klienta, bo przy okazji wysłuchują prawdziwych historii, które na długo zapadają w pamięć.

– Przede wszystkim cenię sobie kontakt z ludźmi i cieszy mnie, że można im pomagać, indywidualnie dobierając harmonogram spłaty pożyczki. Gdy widzę jak wchodzą, pełni obaw, z niepewnością wypisaną na twarzy, a jak wychodzą już uśmiechnięci, to czuję, że tu, w Providencie jest moje miejsce – opowiada.

Wspomina pewną starszą panią, emerytkę, która od lat przymierzała się do remontu swojej kuchni. Jednak nigdy nie było na to okazji, głównie ze względów finansowych. Jak opisywała, kuchnia w zasadzie była wciąż w całkiem dobrym stanie i mogłaby funkcjonować jeszcze długie lata, ale pani Wanda marzyła o przestronniejszej. Miała dość liczną rodzinę i na każde ważniejsze święta zabierał ją do siebie ktoś, u kogo było więcej miejsca do zorganizowania takiej dużej rodzinnej imprezy.

– Zawsze było bardzo miło, ciepło, ale czułam, że czegoś mi jeszcze brakuje – zwierzała się pani Wanda. – Pamiętałam Wigilie ze swojego domu rodzinnego, kiedy byłam mała. Te wieczerze przy ogromnym stole, przy którym zawsze znajdowało się miejsce jeszcze dla zbłąkanego wędrowca. No i tak sobie pomyślałam, jakby to było dobrze mieć tyle miejsca we własnej kuchni, żeby mógł stanąć w niej duży stół, na którym pomieściłyby się wszystkie wigilijne potrawy, które tak lubię przyrządzać – snuła wizje pani Wanda.

Pani Wanda nikomu z bliskich nie powiedziała o tym wielkim marzeniu. Po pierwsze, wcale nie była pewna, czy kiedykolwiek uda jej się to marzenie zrealizować. Po drugie zaś – chciała rodzinie zrobić niespodziankę tuż przed Wigilią i zaprosić wszystkich tym razem do siebie. I wreszcie po trzecie – rodzina mogłaby próbować wybić z głowy ten pomysł, argumentując, że po co takie wydatki i pożyczka, po co taki galimatias w domu, skoro i tak w Wigilię są razem.

– A kiedy pani Wanda dojrzała już do spełnienia swojego marzenia, skontaktowała się z nami – mówi pani Beata. – Była bardzo konkretna. Widać było, że plan remontu miała idealnie przemyślany. Właściwie to zaczęło się od stołu i tego, jak go zmieścić w niewielkiej kuchni… Kuchnia wymagała więc przebudowy, przesunięcia ścian i przemeblowania. Już nie wiem, czy pani Wanda sama to sobie wszystko wymyśliła, czy korzystała z usług fachowców, w każdym razie wyszło idealnie. Oglądałam zdjęcia! Kuchnia była piękna i przestronna – opowiada Doradczyni Klienta.

Dla pani Wandy pożyczka w Providencie, spłacona w terminie, okazała się strzałem w dziesiątkę.

– Jeszcze dziś, jak przypomnę sobie tę historię, wyobrażam sobie zdumione miny członków rodziny pani Wandy, kiedy zaprosiła ich do siebie na Wigilię, dodając, że jak mają kogoś bliskiego, to też mogą z nim przyjść. Pomieszczą się – śmieje się Beata Bakalarz. – I teraz sami wpraszają się do niej na rodzinne uroczystości. Niektórzy z nich, kiedy dowiedzieli się, skąd pani Wanda miała środki na taką przebudowę, sami stali się klientami Providenta – dodaje.