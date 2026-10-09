Prawie 4 tysiące startów i finał na Przełęczy Okraj. VeloBank Via Dolny Śląsk zakończył sezon 2026

Tegoroczna rywalizacja wykraczała poza tradycyjne wyścigi szosowe ze startu wspólnego. Cztery etapy VeloBank Via Dolny Śląsk rozegrano na trasach MTB w Górach Izerskich i Karkonoszach, w ramach międzynarodowej imprezy Bike Adventure. Każdego dnia na trasę wyjeżdżało około 500 uczestników, którzy mierzyli się z technicznymi zjazdami, wymagającymi podjazdami i zawodnikami z różnych krajów.

Amatorzy i zawodnicy licencjonowani na jednej trasie

Jednym z ważniejszych wydarzeń sezonu był rozegrany w Sobótce Puchar Polski MTB XCO. Naturalna trasa, wymagające przeszkody i strome podjazdy stworzyły atrakcyjne warunki do rywalizacji zawodników licencjonowanych. Połączenie Pucharu Polski z zawodami dla amatorów pozwoliło zgromadzić w jednym miejscu uczestników o różnym poziomie doświadczenia. Najmłodszy zawodnik miał 11 lat, a najstarszy ponad 60. Pokazało to, że kolarstwo może łączyć pokolenia i zachęcać do regularnej aktywności niezależnie od wieku. Organizatorzy przygotowali również dwa etapy jazdy indywidualnej na czas. Była to propozycja między innymi dla osób, które nie czują się jeszcze pewnie w dużym peletonie, ale chcą sprawdzić swoją formę i doświadczyć atmosfery prawdziwego wyścigu kolarskiego.

Kalendarz cyklu został ułożony w sposób pozwalający zawodnikom odpocząć po poszczególnych imprezach i odpowiednio przygotować się do kolejnych startów. Dzięki temu każde wydarzenie mogło być nie tylko sportowym celem, lecz także elementem dłuższego planu treningowego i motywacją do systematycznej aktywności.

Autor: Ślęża Sobótka Bike Academy/ Materiały prasowe

Od Doliny Baryczy po Przełęcz Okraj

Trasy VeloBank Via Dolny Śląsk ponownie poprowadziły uczestników przez różnorodne krajobrazy regionu. Oprócz dobrze znanej kolarzom Sobótki cykl zawitał do Żmigrodu, gdzie zawodnicy ścigali się na szybkiej trasie GP Elmar Doliną Baryczy. Kolejnym przystankiem były Grębocice. Tam zawodnicy na każdej rundzie mierzyli się z podjazdem pod Grodowiec. Dwa etapy jazdy indywidualnej na czas rozegrano natomiast w Radkowie i Kowarach. Radków po raz pierwszy znalazł się w kalendarzu cyklu. Uczestnicy docenili nie tylko walory krajobrazowe tego miejsca, ale także rozwiniętą sieć tras rowerowych. Kowary, które regularnie goszczą zawodników VeloBank Via Dolny Śląsk, stały się areną tegorocznego finału. Na zakończenie sezonu kolarze pokonali tradycyjny odcinek prowadzący z Kowar na Przełęcz Okraj. Meta została usytuowana na wysokości 1046 m n.p.m. Tym samym sezon VeloBank Via Dolny Śląsk zakończył się jednym z najbardziej wymagających podjazdów całego cyklu.

Autor: Ślęża Sobótka Bike Academy/ Materiały prasowe

Każdy start wspiera młode talenty

VeloBank Via Dolny Śląsk ma również istotny wymiar społeczny. Głównym organizatorem cyklu jest Stowarzyszenie Ślęża Sobótka Bike Academy, które prowadzi projekty szkoleniowe dla zawodniczek i zawodników w wieku od 6 do 18 lat. Organizacja wydarzeń pomaga zapewnić ciągłość finansowania działalności klubu, który w gronie klubów kolarskich zajmuje szóste miejsce w kraju pod względem liczby punktów zdobytych w Systemie Sportu Młodzieżowego. Każda osoba biorąca udział w zawodach pośrednio wspiera więc rozwój młodych talentów zrzeszonych w Ślęża Sobótka Bike Academy. Tylko w sezonie 2026 zawodnicy objęci tym wsparciem zdobyli pięć tytuły Mistrza Polski oraz odnieśli około 30 zwycięstw w wyścigach szosowych, torowych i MTB. Od inauguracji pod Ślężą po finał na Przełęczy Okraj uczestnicy VeloBank Via Dolny Śląsk przejechali łącznie ponad 156 tysięcy kilometrów. Tegoroczny sezon połączył sportową rywalizację, promocję aktywności fizycznej, prezentację rowerowego potencjału Dolnego Śląska oraz realne wsparcie szkolenia kolejnego pokolenia kolarzy.