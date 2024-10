Pre-pensja na świąteczne wydatki

Na liście zakupów są składniki do wypieków i tradycyjnych wigilijnych potraw. Trzeba kupić prezenty dla członków rodziny i przyjaciół, odebrać z lotniska siostrę wraz z rodziną, zadbać o świąteczny wystrój i potrawy. W tym czasie miałeś zbyt wiele wydatków, a odwołanie świątecznego spotkania nie wchodzi w grę? Nie martw się i sięgnij po Pre-pensję.

Jak (finansowo) przetrwać święta?

Zbliża się koniec miesiąca, a Ty niecierpliwie wypatrujesz kolejnej wypłaty? W końcu przyjdzie zima, wzrosną rachunki za ogrzewanie domów i mieszkań, a właścicieli aut czeka m.in. wymiana opon na zimowe. W tym czasie częściej chorujemy, co wiąże się z zakupem leków, absencją w pracy, leczeniem – a to wszystko kosztuje. W dodatku rozpoczyna się okres przedświąteczny – piękny, ale też szalenie kosztowny. Tegoroczna gwiazdka ma być zorganizowana w twoim domu i spodziewasz się wielu gości? Jeśli tak, to z pewnością masz świadomość tego, że gości czymś trzeba nakarmić i napoić, wypadałoby obdarować ich drobnymi upominkami, udekorować mieszkanie. Przybyłym należy zapewnić miejsce do spania, a dobrze mieć na wyposażeniu dodatkową pościel lub materac. A może ze względu na uszczuplony budżet zastanawiasz się, jak „odwołać święta” z obawy przed finansowym wyzwaniem, któremu możesz nie podołać? Nie martw się – jest na to sposób. W nagłych sytuacjach, gdy wydatki w danym miesiącu cię przerastają, możesz skorzystać z nowego produktu finansowego, oferowanego przez Patento. Weź Pre-pensję i nie trać ducha!

Sięgnij po to, czego potrzebujesz

Jesteś zatrudniony i co miesiąc otrzymujesz stałe wynagrodzenie? To naturalne, że każdy z nas miewa lepsze i gorsze okresy, w których pieniądze zwyczajnie rozpływają się w powietrzu. Są w życiu chwile bezcenne, takie jak spotkanie z bliskimi przy wigilijnym stole, jak uśmiech dziecka otwierającego wymarzony prezent pod choinką, bitwa na śnieżki z długo niewidzianymi członkami rodziny czy rozmowy po północy przy kominku z ludźmi, których się kocha. Na takich rzeczach nie chcemy oszczędzać, dlatego jeśli pilnie potrzebujesz środków, wejdź na stronę www.patento.pl i złóż wniosek o Pre-pensję.

Jak to działa?

Dzięki Pre-pensji, po złożeniu wniosku, otrzymujesz wsparcie finansowe nawet na 10 dni przed wpłynięciem twojej pensji na konto bankowe. Wystarczy wybrać kwotę – jej maksymalna wysokość wynosi do 30 proc. wartości twojej wypłaty. Zarejestruj konto na stronie Patento, podaj wymagane dane (to w pełni bezpieczne) i zaloguj się na własne konto bankowe przez specjalny system (nikt nie jest w stanie dostać się do niego, bo jest chroniony). Na zwrot środków masz ok. 5 dni od momentu kiedy zwykle otrzymujesz wypłatę. To bardzo wygodne rozwiązanie, nie musisz nawet wychodzić z domu, bo wszystko odbywa się online.

Korzystając z Pre-pensji możesz wybrać pakiet 200 zł (przy Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania, RRSO, równej 0 proc.) lub pakiet 300 zł, 500 zł czy 1000 zł (te trzy pakiety możesz ze sobą łączyć, jak ci tylko podoba). Jeśli pożyczasz pieniądze na krótko, to zawsze RRSO jest wysokie. Jednak w przypadku Pre-pensji w wysokości 1000 zł, w praktyce oddasz tylko 1045 zł. (Odsetki wyniosą 0 proc., a prowizja 4,5 proc., co daje RRSO 192,71 proc. - jest wysokie, bo umowa jest tylko na 15 dni, ale i tak całkowity koszt Pre-pensji w kwocie 1000 zł to 45 zł).

To może być najlepsze Boże Narodzenie w Twoim życiu – radosne i spokojne. Nie musisz się niczym martwić, bo po świętach nie zostaniesz bez grosza przy duszy. Naładujesz się pozytywną energią, jaką daje wspólne spędzanie czasu w gronie rodziny i przyjaciół. W święta chcemy dzielić się nie tylko opłatkiem, ale także radością i wspomnieniami minionych świąt.

Partnerem materiału jest Patento RRSO 192,71%