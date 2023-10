Projekt „Tablice Pamięci” w hołdzie pomordowanym warszawiakom

Już w 1945 r. warszawiacy wracający do zburzonych domów próbowali upamiętnić miejsca egzekucji. Stawiali krzyże, tablice, składali kwiaty, palili znicze. W 1948 r. Stowarzyszenie Architektów Polskich ogłosiło konkurs na projekt oznaczenia miejsc walki i męczeństwa. Wygrał go Karol Tchorek, warszawski rzeźbiarz i malarz. To on zaprojektował tablice z szarego piaskowca z krzyżem maltańskim po środku i napisami „Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność ojczyzny” czy „Cześć ich pamięci”. Na ulicach Warszawy i okolicznych miasteczek znalazło się aż 600 tablic, z czego w samej Warszawie było ich ponad 400. Do dziś zachowało się zaledwie 165 tablic, najwięcej na ul. Wolskiej.

Tablice były już w bardzo złym stanie. I tak w 2018 r. ruszył projekt PGE we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, a pod patronatem Ministerstwa Kultury „Tablice Pamięci”. Specjaliści odnaleźli wszystkie 165 tablic Tchorka na terenie Warszawy. Skrupulatnie odnowili i zakonserwowali 105 z nich. Powiesili też 134 tabliczki informacyjne przy tablicach w językach polskim i angielskim. Powstała strona internetowa oraz aplikacja Tablice Pamięci. Można teraz, idąc śladem tablic, zwiedzać Warszawę. Na stronie internetowej www.tablicepamieci.pl znajduje się także lista nazwisk zamordowanych osób. Działań było znacznie więcej m.in. wydano album „Pamięć Warszawy” w językach polskim i angielskim, zorganizowano wystawę w hali Dworca Centralnego i pod budynkiem PGE na ul. Mysiej w Warszawie.

– Tablice Karola Tchorka to unikat na tle innych krajów dotkniętych II wojną światową. Pamięć i tożsamość narodowa są dobrem, o które chcemy się troszczyć i popularyzować wśród następnych pokoleń – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

Minister prof. Piotr Gliński serdecznie podziękował PGE, a szczególnie prezesowi Wojciechowi Dąbrowskiemu.

– Teraz każdy przechodzień może być świadomy, gdzie przechodzi, gdzie jest, bo Warszawa to jest miasto święte. Także przez krew ofiar, które tu były mordowane i to zarówno polskich, jak i żydowskich. To byli obywatele Polski – dodał.

