„Proszę działać natychmiast!”. Tak oszuści grają na naszych emocjach

NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach kampanii „Bezpieczny dzień” przypominają o 10 prostych zasadach cyberbezpieczeństwa. Na www.bezpiecznydzien.pl znajdują się wskazówki, które pomagają tworzyć mocne hasła, rozpoznać próby oszustw i bezpiecznie korzystać z aplikacji. Warto stosować je na co dzień i przekuć w nawyk.

Telefon z banku? Najpierw się rozłącz

Dzwoni telefon. Ktoś podaje się za pracownika banku. Mówi, że na koncie wykryto podejrzaną transakcję lub próbę włamania. Naciska, że trzeba działać natychmiast, żeby nie stracić pieniędzy. Uważaj – ktoś może próbować Cię oszukać.

Co zrobić w takiej sytuacji? Rozłącz się i zadzwoń do banku. To jedna z 10 zasad cyberbezpieczeństwa.

– Oszuści liczą na szybkie i emocjonalne reakcje. Gdy ktoś próbuje nakłonić Cię do podania informacji lub podjęcia działań, zakończ rozmowę i zweryfikuj to samodzielnie. Zadzwoń do banku, korzystając z oficjalnego numeru infolinii, sprawdź komunikaty w aplikacji lub serwisie bankowości elektronicznej – mówi Klaudia Dobińska, ekspertka NASK ds. strategicznej komunikacji cyberbezpieczeństwa.

I dodaje: Nie przekazuj danych i nie instaluj aplikacji. Nie podawaj haseł ani kodów SMS. Nie udostępniaj zdalnego dostępu do telefonu i komputera, nawet jeśli ktoś twierdzi, że jest to konieczne i przyspieszy proces.

Autor: NASK/ Materiały prasowe

„Mamo, to ja. Potrzebuję pieniędzy”

Oszust nie zawsze dzwoni. Czasami wysyła SMS-y lub wiadomości na komunikatorze. Najczęściej z przejętego konta lub fałszywego profilu. Cyberprzestępcy wykorzystują nasze zaufanie do bliskich, grają na emocjach i próbują nas pośpieszyć.

Widzisz tego typu wiadomości?

„Hej, mam nowy numer”

„Telefon mi się zepsuł”

„Możesz szybko wysłać mi kod BLIK?”

„Mamo to ja. Pilnie potrzebuję pieniędzy”

Zastosuj kolejną z 10 zasad cyberbezpieczeństwa. Zanim wyślesz pieniądze, zweryfikuj nietypową prośbę u źródła.

– Zachowaj czujność, zatrzymaj się i sprawdź, kto do Ciebie pisze. Zadzwoń do znajomego lub bliskiej osoby i potwierdź, czy faktycznie potrzebuje pomocy. Kilkadziesiąt sekund na weryfikację może uchronić Cię przed oszustami – tłumaczy Klaudia Dobińska, ekspertka NASK ds. strategicznej komunikacji cyberbezpieczeństwa.

Za chwilę NIE zostaniesz milionerem

Obietnica szybkiego zarobku to jedna z najskuteczniejszych przynęt cyberoszustów. Coraz więcej osób pada ofiarą tego typu wyłudzeń. W 2023 roku na Liście Ostrzeżeń NASK znalazło się ok. 32 tys. domen związanych z fałszywymi inwestycjami, w 2024 roku ponad 50 tys., a w 2025 roku – niemal 100 tys.

- Cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują wizerunki osób publicznych i znanych marek, by uwiarygodnić fałszywe inwestycje. Obietnica dużego zysku bez ryzyka ma wzbudzić emocje i wyłączyć zdrowy rozsądek – zauważa Iwona Prószyńska, która kieruje w NASK zespołem ds. strategicznej komunikacji cyberbezpieczeństwa.

Widzisz taką reklamę? Nie daj się nabrać. Przestrzegaj prostej zasady cyberbezpieczeństwa: nie działaj pod presją czasu, nie wierz w gwarantowany zysk bez ryzyka i zawsze samodzielnie weryfikuj ofertę.

Telefon z banku, wiadomość od bliskiej osoby, obietnica szybkiego zarobku. Każda z tych sytuacji może wyglądać wiarygodnie. Zapamiętaj prosty schemat: zatrzymaj się, sprawdź i dopiero wtedy działaj.