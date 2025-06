Przedsiębiorco, do końca czerwca złóż informację o pomocy publicznej lub de minimis

Złożenie tego dokumentu pozwoli MŚP zachować uprawnienia do korzystania z ceny maksymalnej w II półroczu 2024 r. Enea zachęca, aby nie czekać z tym do ostatniego dnia, czyli do 30 czerwca 2025 r.

Złóż informację za 2024 r.

Wciąż 1/5 przedsiębiorców nie złożyła wymaganej informacji. Niedostarczenie dokumentu do Enei w wyznaczonym terminie będzie skutkowało doliczeniem do faktur za sześć miesięcy ub.r. różnicy pomiędzy ceną maksymalną, a ceną wynikającą z indywidualnych umów biznesowych wraz z odsetkami. To znacznie podwyższy koszty energii. Aby sprawdzić, czy twoja firma korzystała z ceny maksymalnej, wystarczy sprawdzić na fakturze za wspomniany okres wartość przy pozycji „cena jedn. netto za energię czynną”.

Jak dostarczyć dokument do Enei?

Wzór informacji z instrukcją wypełnienia dostępny jest na stronie enea.pl/male-firmy/maksymalne-ceny-energii. Warto skorzystać z interaktywnego formularza, po wypełnieniu którego należy utworzyć plik PDF. Dokument należy przekazać do Enei do 30 czerwca br. w formie:

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (przez aplikację Moja Enea na telefonie, eBOK lub e-mailowo na adres: [email protected]);

papierowej (z podpisem odręcznym na adres: Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań).

Aby klienci mieli możliwość zachowania korzystnych cen, Enea wydłużyła dla przedsiębiorców czas pracy konsultantów na infolinii i w biurach obsługi od 27 do 30 czerwca włącznie.

