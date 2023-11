i Autor: Shutterstock

Cyberbezpieczeństwo

Przygotuj się do walki z cyfrowymi bandytami

Na dzieci i młodzież czyhają w Internecie poważne niebezpieczeństwa. Warto je poznać i nauczyć się z nimi walczyć lub je omijać, by bezpiecznie surfować w sieci. By to ułatwić, Fundacja PFR zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w Ogólnopolskim Konkursie i Teście wiedzy „Cyberbezpieczni”. Termin wypełnienia testu mija 27 listopada. Weź udział! Dla najszybszych i najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody!