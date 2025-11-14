Rachunek za gaz co w nim jest?

Pan Krzysztof (63 l.) jest już na emeryturze, mieszka wraz z żoną Basią (61 l.) w małej, podwarszawskiej miejscowości w budynku jednorodzinnym. W wolnym czasie lubi zaglądać pod maski starszych samochodów i nie znosi zajmować się opłatami. Robi to jego żona, pani Basia, która całe życie pracowała jako księgowa.
Elementy rachunku
– W poprzednim miesiącu nie zużyliśmy wcale aż tak dużo gazu, a kwota jest wysoka… – zastanawia się pan Krzysztof. Warto wiedzieć, że całkowita kwota na fakturze nie zależy tylko od ceny gazu. Są tam jeszcze opłaty dystrybucyjna stała, zmienna, abonament. Co kryje się pod tymi pojęciami? Cena gazu to opłata, którą ponoszą wszyscy odbiorcy za dostarczane im paliwo. Jest ona ustalana przez sprzedawcę jako stawka za 1 kilowatogodzinę (kWh) energii i zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Ostateczna kwota naliczona na rachunku zależy od ilości energii zużytej w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli ktoś tak jak pan Krzysztof ma w domu nie tylko kuchenkę, ale też ogrzewanie na gaz to rachunek będzie wyższy. Opłata za paliwo gazowe to koszt gazu, który faktycznie zużywamy, przeliczony na kilowatogodziny (kWh).
Grupy taryfowe, czyli co?
– A czemu tyle akurat płacimy za gaz? Sąsiad mówił, że jemu mniej wychodzi.
– Może jest w innej taryfie i dostaje niższe prognozy – słusznie stwierdza pani Basia.
– No dobrze… Czy powinniśmy zmienić grupę taryfową, żeby płacić mniej? – dopytuje pan Krzysztof.
Otóż nie. Warto wiedzieć, że w każdej grupie taryfowej cena gazu jest niemal taka sama. Przydział do konkretnej grupy taryfowej to jedynie informacja o:
• rodzaju pobieranego gazu (gaz wysokometanowy, gaz zaazotowany), decyduje o nim lokalna sieć gazowa,
• mocy umownej,
• rocznym zużyciu (w pierwszym roku obowiązywania umowy podaje się przewidywane zużycie), które decyduje o kwalifikacji do konkretnej grupy taryfowej. Na jego podstawie wystawiane są rachunki prognozowane w 1. i 2. grupie taryfowej. Zdarza się, że są one niższe lub wyższe od rzeczywistego zużycia, ale na koniec okresu rozliczeniowego i tak każdy płaci za faktycznie zużytą ilość gazu, a nadpłaty lub niedopłaty są rozliczane ze sprzedawcą,
• częstotliwości rozliczeń (na ogół odbiorcy otrzymują prognozy na 6 lub 12 miesięcy do przodu, lub rozliczani są odczytami rzeczywistymi 6 lub 9 razy w roku. W każdym przypadku odbiorcy mogą wybrać wariant taryfy, w którym sami podają odczyty i co miesiąc otrzymują rozliczenie).
Po co kilowatogodziny i metry sześcienne?
– Oni tu podają zużycie gazu w metrach sześciennych i w kilowatogodzinach. O co w tym chodzi? – zastanawia się pan Krzysztof. Obie informacje są istotne. Metr sześcienny pokazuje, ile gazu zużyliśmy, ale kilowatogodziny są ważniejsze, bo informują o tym, ile energii z tego gazu faktycznie uzyskaliśmy – a to właśnie za energię, czyli kWh, płacimy. To pozwala bardziej sprawiedliwie rozliczać wszystkich odbiorców.
Z czego składa się faktura za gaz?
• OPŁATA DYSTRYBUCYJNA STAŁA obejmuje koszty utrzymania sieci dystrybucyjnej – m.in. eksploatacji, monitorowania i modernizacji. Co miesiąc ma tę samą wysokość.
• OPŁATA DYSTRYBUCYJNA ZMIENNA to koszt przesyłu gazu przez sieć, którego wysokość zależy od ilości dostarczanego paliwa. Jeśli zużyjemy mniej paliwa w danym okresie rozliczeniowym, to zapłacimy niższą opłatę.
Obie opłaty dystrybucyjne (stała i zmienna) są przekazywane w całości do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Z kolei opłata za paliwo gazowe i abonament trafiają do sprzedawcy.
• ABONAMENT to koszt związany z obsługą klienta – obejmuje m.in. wystawianie faktur i prowadzenie rozliczeń. Jego wysokość zależy od tego, do której grupy taryfowej należymy, a konkretnie od tego, z jaką częstotliwością otrzymujemy faktury rozliczeniowe.
