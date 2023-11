Recykling baterii może przyczynić się do zielonej zmiany

Ostatnio coraz częściej pojawia się przestrzeni medialnej temat baterii litowo-jonowych. Dlaczego? Ze względu na nowe, i co istotne, bezpieczne możliwości odzyskiwania z nich surowców. Do tej pory stanowiły one źródło groźnych dla środowiska odpadów. Innowacyjne technologie recyklingowe sprawiły, że do roku 2030, zdaniem ekspertów, światowe zapotrzebowanie na tego typu nośniki energii może wzrosnąć nawet czternastokrotnie. Zwieńczeniem procesu popularyzacji baterii litowo-jonowych i akumulatorów, które zasilają m.in. samochody elektryczne, jest zaktualizowana przez Parlament Europejski unijna dyrektywa dot. możliwości ich przetwarzania i ponownego użycia odzyskanych surowców po zakończeniu okresu eksploatacji produktów.

Przewaga baterii litowo-jonowych: większa wydajność, szybsze i wygodne ładowanie

Ale może zacznę od początku, bowiem lit jako przydatne tworzywo do produkcji baterii został zauważony już na początku XX wieku. Zaletą metalu jest jego mała gęstość, ale także duże możliwości elektrochemiczne i wysoki stosunek energii do masy. Pierwsze eksperymenty w 1912 roku rozpoczął amerykański fizyk chemiczny George Newton Lewis, ale akumulatory litowe pojawiły się na rynku dopiero w 1970 roku. W 1979 roku profesor John Goodenough oraz Koichi Mizushima stworzyli nowy rodzaj baterii litowej. Rozwiązanie jakie przedstawili polegało na tym, że podczas ładowania jony litu przemieszczają się z węglowej anody do katody z tlenku litu i innego metalu i są tam przechowywane. Kiedy bateria się rozładowuje, proces się odwraca. Przewaga baterii litowo-jonowej nad zwykłą baterią to wydajność, szybsze ładowanie, są lżejsze, a co bardzo ważne – można je doładowywać w dowolnym momencie, co jednak zmniejsza ich „żywotność”. Wszystkie wyżej wymienione cechy sprawiły, że ten rodzaj baterii zyskał na popularności, zwłaszcza w obliczu rozwoju urządzeń, które poprzez wykorzystanie energii z baterii, zmniejszają emisje CO2.

Jak już wspomniałem, baterie litowo-jonowe to źródło cennych, ale także coraz mniej dostępnych na świecie surowców. Obserwujemy duże zapotrzebowanie m.in. na miedź wykorzystywaną w przemyśle ciepłowniczym, elektromechanice do produkcji części samochodowych czy różnego rodzaju kabli oraz przewodów. Jednak zanim przejdziemy do odzyskiwania pojedynczych elementów składowych baterii musimy pozbawić ją znajdującej się wewnątrz energii. W Polblume, polskim przedsiębiorstwie obecnym na rynku od przeszło 30 lat, opatentowaliśmy kompletną linię produkcyjną, dzięki której, na samym początku procesu, pozbawiamy baterie i akumulatory energii, tak by nie doszło do samozapłonu.

Polska metoda podbija zagraniczne rynki

To nie koniec. Odzyskaną energię wykorzystujemy następnie do zasilania pracy urządzeń na terenie zakładu. Mamy więc do czynienia z klasycznym przykładem obiegu zamkniętego. Jest nowocześnie i ekologicznie. W tym podejściu zero waste istotna jest skala. W naszej firmie zlokalizowanej w Skarżysku Kamiennej możemy rocznie przetworzyć nawet 20 tys. ton baterii i akumulatorów. Moce przerobowe są więc ogromne, a po zakończeniu całego procesu nie pozostaje żadna substancja, która trafi na składowiska odpadów, często będące swoistą „bombą ekologiczną”.

Nasza innowacyjna metoda recyklingu baterii i akumulatorów cieszy się zainteresowaniem firm nie tylko z Polski. W związku z tym, planujemy uruchomienie podobnych instalacji w Macedonii, Czechach, Bośni i Hercegowinie, na Litwie czy Słowacji. To odpowiedź na liczne głosy z rynku i zapotrzebowanie na tego typu zakłady. Przepustowość i innowacyjność naszego pomysłu sprawiają, że już teraz musimy zarządzać dostawami baterii czy akumulatorów, by nie stać się magazynem. Chcemy działać proekologicznie, dlatego z ogromną starannością kierujemy procesami w naszej firmie.

Prezes firmy Polblume