Renta wdowia czyli łączenie wypłaty renty rodzinnej z innymi świadczeniami

Jeśli jesteś wdową lub wdowcem i masz prawo do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia (np. emerytury), to od 1 lipca 2025 r. możesz otrzymać: 100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia albo 100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej. Wybór wariantu należy do Ciebie.

Kto może otrzymać rentę rodzinną łącznie z własnym świadczeniem

Aby otrzymać rentę rodzinną wraz z własnym świadczeniem, musisz spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

mieć co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) lub 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (jeśli jesteś kobietą) lub 60 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim.

Dodatkowo Twoja renta rodzinna lub własne świadczenie powinno być niższe niż trzykrotność najniższej emerytury.

Co zrobić, aby otrzymać rentę wdowią

Aby ZUS mógł ustalić Ci prawo do wypłaty renty rodzinnej wraz z własnym świadczeniem (np. emeryturą), musisz mieć prawo do obu tych świadczeń. Jeśli nie masz dotychczas przyznanej renty rodzinnej lub własnego świadczenia, a spełniasz warunki do ich przyznania, w pierwszej kolejności złóż o nie wniosek.

Następnie złóż wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD). Możesz to z robić o d 1 stycznia do 31 lipca 2025 r. – nie musisz się spieszyć.

Jeśli spełnisz wszystkie warunki, połączone świadczenia ZUS będzie Ci wypłacał od 1 lipca 2025 r. Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD) będzie dostępny na stronie internetowej www.zus.pl iw każdej placówce ZUS od 1 stycznia 2025 r.

Można łączyć świadczenia z różnych instytucji

Renta rodzinna to nie tylko renta, którą otrzymujesz z ZUS, ale również renta rodzinna, którą wypłacają inne organy emerytalne lub rentowe. Jeśli masz prawo do świadczeń z ZUS oraz z innej instytucji emerytalnej lub rentowej, np. z Wojskowego Biura Emerytalnego (WBE), to najpierw ZUS potwierdzi Twoje prawo do łącznej wypłaty świadczeń, a potem każda z tych instytucji będzie odrębnie wypłacała świadczenie, za które odpowiada.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z ZUS

Pomocy udzielą Ci pracownicy:

w Centrum Kontaktu Klientów ZUS: tel. 22 560 16 00, e-mail: [email protected],

we wszystkich placówkach ZUS,

podczas e-wizyty w ZUS.

Szczegółowe informacje na temat wypłaty świadczeń razem z rentą rodzinną i ich rodzajów oraz na temat potrzebnych dokumentów dostępne są również na stronie internetowej www.zus.pl

i Autor: materiały prasowe

Partnerem materiału jest ZUS