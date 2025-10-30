Renta Wdowia – realne wsparcie dla seniorów!

Dzięki rencie wdowiej każdego miesiąca do portfeli Wdów i Wdowców trafia ok. 350 zł więcej. To ważne wsparcie finansowe dla milionów seniorek i seniorów w Polsce. Wypłata świadczenia ruszyła 1 lipca 2025 roku. Na wypłaty renty wdowiej przeznaczono już ponad 293,5 mln złotych.

Przepisy ustawy o rencie wdowiej weszły w życie 1 stycznia 2025 r. Regulacje gwarantują pomoc finansową osobom na emeryturze, które straciły małżonków. To wsparcie dla nawet 2 milionów seniorów.

Renta wdowia pozwala łączyć rentę rodzinną z innym świadczeniem emerytalno-rentowym, np. emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy. To rozwiązanie przeznaczone zarówno dla wdów, jak i wdowców.

- Gdy ludzie są ze sobą przez całe życie, a jedna osoba odchodzi, to jest to ogromna osobista tragedia. Nie chcemy, żeby była to również tragedia finansowa. Koszty życia maleją niewiele, a budżet domowy kurczył się dotychczas o ponad połowę – zaznacza Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od marca więcej osób uprawnionych do renty wdowiej

Ustawa o rencie wdowiej daje możliwość łączenia renty rodzinnej z innym świadczeniem, np. emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy. Można otrzymać pełną rentę rodzinną po zmarłym małżonku oraz 15 proc. swojego świadczenia, lub odwrotnie – pełną własną emeryturę i 15 proc. renty rodzinnej. Od 1 stycznia 2027 roku drugie świadczenie wypłacane będzie w wysokości 25 proc. Z kolei od marca 2026 roku próg dochodowy uprawniający do otrzymania renty wdowiej wzrośnie ze względu na waloryzację i wzrost minimalnej emerytury.  Dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać z tego świadczenia. Obecnie próg uprawniający do otrzymania renty wdowiej wynosi 5636,73 zł brutto - trzykrotność minimalnej emerytury.

Nowe przepisy mają zapewnić stabilność finansową i bezpieczeństwo materialne osobom starszym po śmierci małżonka. Dotychczas wdowy i wdowcy musieli wybierać między zachowaniem swojej emerytury a rentą rodzinną. Nowy mechanizm jest korzystniejszy – pozwala zachować własną emeryturę i jednocześnie otrzymywać część renty rodzinnej po małżonku, lub odwrotnie – wybrać rentę rodzinną i dodać do niej część swojej emerytury.

