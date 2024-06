Rolniku, poznaj Agrowoltaikę

Co można zyskać dzięki Agrowoltaice?

Dodatkowe źródło dochodów. Grunty rolne mogą zarabiać podwójnie. Rolnik zyskuje nie tylko sprzedając swoje plony, ale i energię powstającą z instalacji agrowoltaicznej. Agrowoltaika pozwala na dywersyfikację ryzyka. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, które mogą wpłynąć na plony, produkcja energii może pozostać na stabilnym poziomie i odwrotnie. Agrowoltaika zmniejsza ryzyko całkowitej utraty dochodów, czyli stanowi pewnego rodzaju „ubezpieczenie” na wypadek niesprzyjających warunków atmosferycznych czy niskich cen upraw na rynku.

Ochrona dla roślin i zwierząt. Konstrukcje agrowoltaiczne mogą stanowić ochronę przed gradem, burzami czy suszą. Panele mogą działać jako osłona przed nadmiernym nasłonecznieniem, redukując stres cieplny roślin i zapobiegając ich przegrzaniu. W okresach intensywnych opadów, gradobicia czy silnych wiatrów, struktury montażowe paneli mogą chronić rośliny przed uszkodzeniami mechanicznymi.

i Autor: materiały prasowe

Agrowoltaika szczególnie dobrze współpracuje z szeroko rozumianym sadownictwem i roślinami cieniolubnymi, takimi jak: brokuły, cukinie, szparagi, rośliny strączkowe, maliny czy borówka amerykańska. Można ja także z powodzeniem stosować na pastwiskach i wybiegach.

Agrowoltaika pozwala na prowadzenie zabiegów uprawnych. Pierwszą z form, która to umożliwia jest wysokie agro -PV. W tym przypadku panele są umieszczone na wysokości umożliwiającej swobodną pracę przy uprawach pod instalacją. Możliwe jest dostosowanie wysokości, jeśli hodowla wymaga użycia maszyn o dużych gabarytach. Druga forma to PV międzyrzędowe – instalowane pomiędzy uprawami i na pastwiskach na pionowych konstrukcjach.

W Polsce dedykowaną technologię i wiedzę w tym zakresie oferuje firma Corab.

Wejdź na www.corab.pl/agro i dowiedz się więcej!

Agrowoltaika to podwójne wykorzystanie gruntów: w systemach Agro PV te same tereny są wykorzystywane zarówno do produkcji energii elektrycznej, jak i do rolnictwa.